日本福井縣前知事杉本達治因涉及性騷擾問題辭職，近日舉行補選投票。投開票結果顯示，無黨籍新人、35歲的前外交官石田嵩人當選，成為日本最年輕的現任知事。而他帥氣的外型也掀起網路討論。

石田嵩人於2012年畢業於關西外國語大學國際語言學部國際語言溝通學科，曾任外務省外交官。他曾表示，「原本夢想是在聯合國工作」，但因美國留學經驗，決定「為日本而工作」，立志成為外交官。

快新聞／日本最年輕知事！石田嵩人35歲勝選 帥氣外型引關注

石田嵩人。（圖／翻攝自關西外大官網）

本次福井縣知事選舉共有三人角逐，最終石田嵩人以約4,300票差距擊敗67歲前副知事山田賢一，首度當選。石田獲得無黨派選民的廣泛支持，選舉後半段也得到執政黨的公開表態支援。

現年35歲的石田嵩人出身福井市，從關西外國語大學畢業後，進入外務省工作，曾派駐美國、非洲尚比亞，以及在澳洲墨爾本的大使館與領事館擔任外交官。也有網友起底他目前還未婚且單身。





