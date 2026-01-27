日本最年輕知事！35歲外交官逆襲攻下福井

▲日本福井縣知事補選由年僅35歲的前外交官石田嵩人勝出。（圖／翻攝自YouTube@takatoisida）

[NOWnews今日新聞] 日本福井縣因前知事杉本達治涉性騷擾風波請辭，依法舉行知事補選，25日進行投開票，最終由無黨籍新人、年僅35歲的前外務省職員石田嵩人勝出，成為目前全日本最年輕的現任知事。

綜合福井電視台等日媒報導，本次福井縣知事補選共有3人參選，最終石田嵩人以約4300票差距，擊敗67歲的前副知事山田賢一，首度當選。

石田嵩人為福井市出身，畢業於關西外國語大學，進入外務省之後展開外交官生涯，曾派駐美國與非洲尚比亞，並擔任澳洲墨爾本總領事館副領事，有多國實務的經驗。

原為外交官的石田嵩人去年12月底才辭去外務省職務返鄉參選，起初知名度趨近於零，但他在選戰初期主打改革形象，獲得不少無黨派選民支持，後期更獲得參政黨力挺，在短短一個月內成功當選。

石田嵩人的選戰口號是「創造新的福井」、「讓福井躍動起來」，主張創造繁榮氛圍及擴大育兒支援措施，以遏止年輕人外流現象，同時提出應促進世代間對騷擾行為認知差異的理解共識。

相較於山田賢一主打「經驗與實績」，擁有近800間企業與團體的組織票，3人中最晚宣布參選的石田嵩人則沒有在地組織基礎，但他徹底利用社群媒體，每天進行YouTube直播，並獲得人氣網紅的協助，成功滲透年輕族群與無黨派選民。

隨著當選消息傳出，石田嵩人的背景也被網友陸續挖出。有網友起底他曾透露大學時期交過女友，目前未婚單身。

石田嵩人在當選隔日召開記者會表示：「我會切實感受許多縣民投下這一票的重量，將目前運作中的縣政向前推動。想到這點，我便深感責任重大、不敢掉以輕心。」

談及擊敗對手山田賢一的勝因，他分析表示：「我始終訴求要串聯世代、創造新的福井，實現一個『不逃避責任』的縣政。或許是縣民對我的願景產生了共鳴，這雖然聽起來有些狂妄，但應該是得到了一定程度的評價。」

縣政擔當記者小川一樹指出，這場選戰呈現出「年輕」對「經驗」的對決結構，縣民最終選擇了「年輕」。若要歸納勝因，可列舉三點：分別是活用社群媒體、廣泛爭取支持的「空中戰」、投票率創下歷史新低、前任知事性騷擾風波影響山田賢一的選情。

由於前知事杉本達治辭職導致縣政處於空白期，石田嵩人就任後隨即要面對2月的縣議會定期會。面對堆積如山的縣政課題，他能否提出具體且可行的政策，將是首場縣議會討論的觀測重點。

