日本最強寒流！降雪衝擊交通 航班大量取消、新幹線降速行駛
根據日媒《NHK》報導，近日受極寒冷空氣影響，日本海沿岸地區降雪量較大，部分地區降雪量遠超過往年平均，截至今（9）日凌晨5點（台灣時間6點）新潟縣上越市積雪達1.62公尺。而日本交通運輸持續出現混亂情況，航空、鐵路與公路均受到不同程度衝擊，相關單位呼籲民眾和旅客提高警覺，出行前務必確認最新交通資訊。
航空方面，《NHK》報導指出，昨（8）日因降雪影響，羽田機場、大阪機場等往返各地的航班共有超過270班取消。截至8日晚間，全日空取消171班、日本航空取消105班。
受到前一日航班取消、調度機材影響，9日也持續有航班停飛，全日空取消自鳥取機場、富山機場出發等14班，日本航空則取消自青森機場、島根縣出雲機場出發等6班。航空公司指出，若天候惡化，仍可能有其他航班取消或延誤，提醒旅客隨時留意官方網站公告。
鐵路部分，新幹線也受到影響。JR各公司表示，東海道新幹線在小田原站至熱海站、岐阜羽島站至新大阪站之間，因積雪需降低行駛速度，連帶使山陽新幹線部分下行列車可能出現延誤。不過，北海道、秋田、山形、東北、北陸、上越、九州及西九州新幹線，9日自首班車起皆維持正常行駛。
在來線方面，受降雪影響，近畿、中國地方部分山區路段9日仍自首班車起停駛。關東甲信地區雖未受降雪影響，但JR宇都宮線因架線斷裂，東京站至栃木縣小山站間雙向停駛，預計上午仍無法恢復，湘南新宿線部分由宇都宮線銜接橫須賀線的列車，上午也同步停駛。此外，JR鹿島線因架線結冰，千葉縣佐原站至茨城縣鹿島神宮站間自首班車起停駛，預計中午左右恢復行駛。
而公路交通同樣受積雪影響，9日上午6時為止，包括東名、新東名、圏央道、關越自動車道，以及中國、山陽、山陰等多條高速公路，均有部分路段實施封閉。高速公路公司指出，視降雪狀況，其他路段也可能臨時管制，呼籲駕駛人外出前查詢最新路況，並確實配備雪胎或攜帶雪鏈。
此外，一般道路方面，從北海道到九州，各地國道及山區道路也因大雪或路面結冰，日本海沿岸及山區為主的部分路段出現封路情形。相關單位提醒，請民眾和旅客隨時確認最新交通資訊，在降雪嚴重地區盡量避免非必要外出，以策安全。
