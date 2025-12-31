日本最後秘境！超療癒湯梨濱必玩攻略

想徹底放鬆、療癒身心靈，一定不能錯過日本最後秘境—湯梨濱

到訪此地更要體驗一場全齡友善的地面高爾夫球!

湯梨濱町位於日本人口最少的鳥取縣，地廣人稀卻物產豐餚，町名正取自當地特色：溫泉（湯）、二十世紀梨（梨）、臨日本海（濱），這也是地面高爾夫球的發源地。

零門檻的地面高爾夫球已有逾40年歷史，原本為促進高齡長者的健康而誕生，如今已是日本國民運動，更風靡歐美、韓國、台灣，湯梨濱町一年舉辦多達200場比賽，吸引國內外選手共襄盛舉。2027世界壯年運動會將於日本登場，地面高爾夫球為新增項目，不妨此刻先體驗，未來有機會參與這場國際盛事。

廣告 廣告

面向日本海的專業球場「潮風之丘泊」，最推薦給首次嘗試地面高爾夫球的新手，享受痛快揮桿的同時，還能飽覽絕美海景，園區內還能看見大型恐龍雕像，一家老小都能玩得盡興。運動過後最適合泡湯放鬆，山陰八景之一的東鄉湖為日本罕見的湖底湧泉，泉質為無色無味的硫酸鹽泉，能促進血液循環、改善痠痛和疲勞，三大必住溫泉飯店各具特色：擁有縣內最高露天溫泉「湯之宿彩香」、日本唯一湖畔露天溫泉「望湖樓」、中國風建築「國民宿舍水明莊」。

這裡的溫泉飯店提供一泊二食、萬元有找的超值方案，此刻正是享用冬季限定松葉蟹宴席的最佳時機。被譽為「黑鑽石」的大和蜆，以及當地限定的夢幻食材「猛者蝦」，一吃就難以忘懷，是冬季必嚐的奢華美味。若想體驗不同住宿風格，最新亮點「GRAN LAKE TOTTORI」，主打豪華露營、寵物友善，能近距離感受東鄉湖靜謐之美。

大啖精緻日料之餘，東郷湖畔的cafe ippo，是日本少見的walking cafe提供健康又美味的簡餐，提供健康又美味的簡餐、輕食，深受女性喜愛，也是欣賞湖景、放空的好去處。

想體驗更有深度的文化歷史之旅，不妨造訪擁有千年歷史的伯耆國一之宮倭文神社，是當地人祈求良緣與安胎的必訪聖地。鄰近的松崎車站百年商店街，仍保留昭和時代風情，店家提供天然藺草的迷你榻榻米、和風筆記本手作體驗，想品嚐百年會席日料，「會席佐藤」值得一訪。

必訪的中國式庭園「燕趙園」，除了提供竹筷、竹燈等手作體驗外，一旁商店也販售當地農產製成的米香、蛋糕、果凍等伴手禮，讓旅客能一站完成景點、體驗與購物的全方位享受。遠離都市塵囂的湯梨濱秘境之旅，交通其實相當便利，搭乘虎航從桃園直飛米子機場，抵達後租車自駕或參加當地4天3夜行程，輕鬆展開一趟療癒又充滿文化魅力的冬季旅行。