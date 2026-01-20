日本最後一對大貓熊 1/27提前歸還中國

（中央社台北20日電）日中關係惡化下，日本即將面臨半世紀以來首度沒有大貓熊的局面。陸媒央視新聞報導，旅居日本東京上野動物園的大貓熊「曉曉」和「蕾蕾」將於1月27日離開動物園，經空運返還中國，比預定時間提前1個月。

「曉曉」和「蕾蕾」2021年出生於上野動物園，是2024年9月返還中國的大貓熊「比力」和「仙女」的子女。在此之前，「曉曉」和「蕾蕾」的姐姐「香香」已於2023年2月回到中國。

報導說，根據中日雙方此前約定，「曉曉」和「蕾蕾」的返還期限為2026年2月。據日本方面消息，東京都方面與中方就具體日期進行了協商，決定將返還時間提前約一個月。

廣告 廣告

日本共同社報導，東京都政府表示，兩隻大貓熊將於27日從動物園出發，在成田機場搭乘飛機前往中國，預計28日抵達姐姐「香香」生活的中國設施。

報導說，日本在1972年10月首次迎來大貓熊。隨著這對龍鳳胎返回中國，大貓熊這一深受日民喜愛的「友好象徵」的身影將在日本消失。網上的參觀申請已經停止受理，最後參觀日為25日，抽籤倍率達到24.6倍。

由於父母是以繁殖研究目的出借給日本，因此「曉曉」和「蕾蕾」的所有權屬於中國。去年6月和歌山縣白濱町「冒險世界」的4隻大貓熊歸還中國後，日本飼養的大貓熊只剩上野動物園的這對龍鳳胎。

共同社報導說，鑒於日本首相高市早苗關於「台灣有事」的發言令日中關係惡化，不清楚能否實現新的貓熊租借。

為紀念1972年中日邦交正常化，中國當年將大貓熊「康康」和「蘭蘭」贈送給上野動物園，開啟對日的貓熊外交。日本一度是擁有最多大貓熊的海外國家，如今中日邦交惡化，日本即將貓熊歸零。（編輯：楊昇儒/邱國強）1150120