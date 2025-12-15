日本最後2熊貓「將提前回中國」 53年來首現絕跡局面

日本僅存的2隻貓熊預計明年1月提前返回中國。（圖／上野動物園官網）

日本首相高市早苗的「台灣有事」國會答詢引發中國方面強烈反彈，北京限制赴日旅遊以及再次暫停從日本進口水產品等，日中關係持續惡化。而今（15）日傳出上野動物園唯二的雙胞胎大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」，將於2026年1月下旬提前歸還給中國，引發熱議。

根據日媒《NHK》報導，上野動物園雙胞胎大熊貓「曉曉」和「雷雷」原定2026年2月20日才要返回中國，東京方面一直在與中方就返回時間進行磋商。然而，相關人士透露，經過與中國的協商，預計提前一個月於下（1）月下旬將這兩隻大熊貓歸還給中國。

廣告 廣告

自從中國借出熊貓後，此舉被稱為「熊貓外交」，作為中日友誼的象徵，已經持續了半個世紀。若「曉曉」和「雷雷」如期離開日本，這將是自1972年、53年前日中關係正常化以來，日本首次出現大熊貓絕跡的局面，東京方面正在請求中國再次借出熊貓，但目前尚無可能。

事實上，2024年3月，日本神戶市王子動物園的一隻雌性熊貓死亡；2025年6月，和歌山縣白濱町冒險世界的四隻熊貓已歸還給中國。日本目前只剩下先前旅日貓熊「力力」與「真真」的雙胞胎子女「曉曉」和「蕾蕾」在上野動物園。

《朝日新聞》報導分析，中日關係近來持續緊張，也是影響熊貓外交的重要因素之一。相關人士直言，在目前的政治氛圍下，「不可能再借到新的貓熊」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

蕭敬騰岳父林光寧辭世享壽75歲 Summer悲痛發聲：我沒有爸爸了

連收6封「台積電屎缺」邀約仍想等更好的！ 成大電機碩士嘆：想去竹科

三商巧福為何用「超重瓷湯匙」？堅持30年原因曝光 全場大讚有良心