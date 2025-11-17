日本最新民調出爐！近5成受訪者贊成高市早苗「台灣有事」行使集體自衛權

日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」論，指出若中國對台灣武力攻擊「構成存立危機事態」。此番言論引起中方強烈不滿，但根據日本當地民調顯示，在受訪者中，贊成與傾向贊成「台灣有事論」的人有48.8％。

綜合日媒報導，高市早苗曾於10月提出增加經費、強化國防；11月7日高市早苗在日本眾議院預算委員會上，遭問及「台灣出狀況，是否可依《安全保障法制》行使集體自衛權？」高市早苗表示，「台灣有事，即日本有事，中國對台灣發動攻擊，可能構成存立危機事態（日本生存受到威脅）」。不過，她也強調，日本政府會根據實際發生事態、具體個別情況做判斷。

而高市此番言論也引起中國強烈不滿，中國駐大阪總領事薛劍揚言斬首高市早苗；中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進也痛批她是「巫婆」；《央視》、《人民日報》等中共官方媒體也大篇幅批判高市。

不過，根據日本大型通訊社《共同社》在本月15、16日進行全國電話調查，針對高市早苗喊出「台灣有事，日本可能行使集體自衛權」是否贊同，「受訪者中，贊成與傾向贊成為48.8％、反對的則有44.2％」。

除了調查高市早苗的「台灣有事論」，還有對她提出「增加防衛費以強化國防」的看法，受訪者中有60.4％贊成、34.7％反對。從整體來看，目前高市內閣支持率為69.9％，較10月她就任首相時增加5.5％；而不支持率為16.5％。

（圖片來源：高市早苗臉書）

