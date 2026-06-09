日本最新研究！瀨戶內海藏「2條新活斷層」恐釀強震海嘯

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國際中心／游舒婷報導

有日本媒體報導，有研究團隊發現，在日本瀨戶內海海域有過去從未發現的「活斷層」，可能引發規模7以上的大地震，且地震後可能也會伴隨海嘯，引發外界關注。

日本瀨戶內海海域有過去從未發現的「活斷層」。（示意圖／取自pixabay）

根據《每日新聞》報導，日本「產業技術綜合研究所」（產總研）指出，新發現的活斷層位於瀨戶內海中央部的燧灘（Hiuchi-nada）海底，鄰近愛媛縣、香川縣、廣島縣及岡山縣，雖然過去曾有人提出該海域可能存在活斷層，但一直未進行詳細調查。

產總研指出，研究團隊在2025年10月至11月期間，利用船舶對燧灘全海域進行海底聲波探測，進一步確認了活斷層的存在，兩條斷層總長分別為35公里和25公里，研究團隊表示，這兩條活斷層都可能引發規模7以上的大地震，甚至進一步引發海嘯，這次的調查揭露先前可能忽略的地震災害風險，未來，研究團隊將繼續釐清斷層的活動歷史。

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