「日本最正混血女模」藤田妮可懷孕了！ 嫁演員尪2年報喜：預產期明年春天

藤田妮可擁有「日本最正混血模特兒」美稱，今分享懷孕喜訊。翻攝IG@2525nicole2

日本混血女模藤田妮可與演員老公稻葉友結婚2年迎來好消息，今（11日）在IG宣布懷孕喜訊，透露明年春天將迎來寶貝孩子誕生。

稻葉友（右）選在藤田妮可25歲生日當天求婚，讓她完成「25歲結婚」的夢想。翻攝IG@2525nicole2

結婚2年的藤田妮可與稻葉友今發布聯合聲明，開心地與關心兩人的粉絲與網友報告懷孕好消息，透露小孩的預產期在明年春天，「在感受家中即將增添新成員的喜悅之餘，也真心期盼孩子能平安健康來到這個世界。」更透露，「未來我們也會持續以真摯態度面對每一項工作，期盼大家能溫暖守望。」

藤田妮可在時尚與綜藝圈都十分活躍。翻攝IG@2525nicole2

今年27歲的藤田妮可，由於父親是俄羅斯及波蘭裔混血，母親是日本人，擁有深邃、甜美五官的她，11歲就參加時尚雜誌《Nicola》模特兒徵選勝出踏入演藝圈，還擁有「日本最正混血模特兒」美稱，現為時尚雜誌《ViVi》專屬模特兒，在時尚及綜藝領域都十分活躍。

藤田妮可是時尚雜誌《ViVi》專屬模特兒。翻攝IG@@2525nicole2

藤田妮可與大她5歲的稻葉友交往3年決定結婚，當時稻葉友還選在藤田25歲生日當天求婚，因為藤田想跟媽媽一樣在25歲結婚，兩人也在前年幸福完婚，婚後她也曾喊話「想在27歲當媽媽」，如今美夢成真。

藤田妮可、稻葉友聯合聲明全文

稻葉友與藤田妮可今發布聯合聲明報喜。翻攝IG@2525nicole2

時值歲末，謹向各位致上誠摯問候，盼大家一切安好。

在此向大家報告，我們迎來了新的生命。

在感受家中即將增添新成員的喜悅之餘，也真心期盼孩子能平安健康來到這個世界。

預產期預計在明年春天。未來我們也會持續以真摯態度面對每一項工作，期盼大家能溫暖守望。

2025年12月11日

稻葉友、藤田妮可



