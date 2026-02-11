日本最高齡阿公111歲辭世 生前透露長壽秘訣：不要糾結、馬上忘記
日本國內最高齡男性、居住於靜岡縣磐田市的水野清隆，於2026年2月8日因衰老辭世，高齡111歲。這位跨越明治到令和五個時代的人瑞，生前接受媒體專訪時，曾透露其獨特的「養生法」，其中最關鍵的竟是「懂得忘記」。
據日媒「集英社Online」報導，水野爺爺去年受訪時身體仍相當硬朗，雖因白內障在108歲時失明，但每月訪視的醫師都大讚他的血壓與脈搏「非常健康」。被問到長壽秘訣時，他笑稱：「我也搞不太清楚，但最重要的就是不要糾結，馬上忘記。」他認為累積壓力是萬病之源，既然煩惱無濟於事，遇到不開心的事「馬上忘掉就好」。
生活作息方面，水野爺爺過著非常規律的生活。每天早上6點起床，晚上8點就寢。飲食上，他堅持一日三餐，且嚴格遵守「吃到七分飽」的原則，絕不暴飲暴食。儘管正餐節制，他卻有個可愛的堅持：每天上午和下午各享受一次點心，像是蜂蜜蛋糕、年輪蛋糕和養樂多，或家人朋友送的甜點他都很喜歡。
至於飲酒習慣，他展現了驚人的自制力。他坦言年輕時也喝，但「95歲時覺得身體吃不消，為了健康就徹底戒酒」。失明前，爺爺喜歡看棒球和長距離接力賽轉播。失明後，他最大的樂趣是戴著耳機「聽」大相撲轉播。
水野爺爺在家人陪伴下安詳離世，去年生日時那句「沒想到能活這麼久」的感言，也完美詮釋了這位長壽農夫的豁達人生。
