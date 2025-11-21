日本有事台灣挺日！不僅總統大嗑水產 義美一款「感謝高市早苗」神秘產品曝光

因應中國抵制一連串「禁日令」，台灣方面也出現不少挺日聲浪，民進黨立委黃捷今（21）日在社群上 po 出一款「神秘產品」，聲稱「義美竟然出這個酷東西！」。 圖：擷取自黃捷的Thread

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗近日拋出「台灣有事」的言論，引發中日關係緊張。中國從戰狼外交官揚言「斬首」，到北京當局警告公民勿赴日觀光留學、限制水產進口等，一連串「禁日令」連發；而日本不但官方立場強硬，許多商家公開也表態支持高市首相。

台灣方面也出現不少挺日聲浪。不僅總統賴清德周四（20日）曬出午餐照，透露吃了壽司、味噌湯、來自鹿兒島的鰤魚與北海道的帆立貝，被外界解讀是以行動挺日本水產，更登上各大日媒、外媒，許多立委也號召國人以觀光支持日本、展現台日互助的情誼。

今（21）日，民進黨立委黃捷在社群上 po 出一款「神秘產品」，聲稱「義美竟然出這個酷東西！ 今天也來吃壽司挺日本」。

根據她的 Threads 貼文顯示，該產品包裝上印著「御祝高市早苗內閣總理大臣就任」、「為台灣的支援衷心感謝」、「日本加油」等字樣，並印上台日雙方握手的圖樣，及高市早苗、安倍晉三等人照片。象徵以此來力挺高市早苗以及感謝為台發聲。

不少網友在下方留言表示，「這個很適合買來到日本旅遊的時候做國民外交，謝謝日本支持台灣」、「義美真的是態度非常明確，政治正確的品牌」，也有人指出該「神秘產品」是一款巧克力，「72趴的巧克力，跟她民調一樣高」、「臺灣的義美買得到嗎？」

事實上，義美早在多年前就已與日本餐廳、食品業深度合作，2016 年與冠軍拉麵師傅栗原清合作開設冠軍拉麵店；2017年，義美在台成立首家民間輻射檢測實驗室，並向日本及法國申請認證。此舉被認為，是因應日本核災食品輸台爭議，並與未來可能漸漸解禁有關。而迄今，義美也從日本進口食品，如日本茶葉、日本零食等，並合作開發義美小泡芙、義美生機等食品輸出日本。

另外，民進黨立委邱議瑩今（21）日也召開「高市挺高市」記者會，綠委許智傑、李柏毅、林楚茵、黃捷出席力挺，號召台灣用行動支持日本。邱議瑩表示，「台灣有事日本有事」為前首相安倍晉三的經典名言，如今，中國禁止公民赴日旅遊，使當地觀光業受巨道大衝擊。台灣在此關鍵時刻，更應該表達支持，呼籲國人可將政府普發的一萬元現金用於日本旅遊，並建議由國籍航空推出千元折價券，觀光署與日本官方合作推出更多旅遊方案。

