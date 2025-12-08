日本有事台灣未必有事？謝金河：中日有不共戴天深仇





日本首相高市早苗日前「台灣有事」的言論，引發中國強烈反彈。日本官方7日表示，有兩架中國殲-15戰機在沖繩群島附近，以雷達鎖定日本F-15戰機，形成高度挑釁。中日關係急速升溫，讓台灣地位、亞太局勢再度成為全球焦點。

財信傳媒董事長謝金河昨（7）日在粉專上撰文，以「台灣到底是誰的？」點出這場爭端背後的深層結構。他表示，中國戰機鎖定日軍機已屬「準戰爭威嚇」，中日緊張態勢不僅未降溫，反而持續加劇，勢必牽動整個亞太戰略版圖。

謝金河指出，外界常將「台灣有事」與日本安全連動，但他主張：「日本有事，台灣未必有事。」他解釋，兩岸之間並無百年血海深仇，只有古寧頭戰役等一仗衝突，共軍敗陣，兩岸問題主要來自主權爭議。而中共說台灣是中國不可分割一部份，台灣說台灣從1911年以來都是主權獨立的國家，台灣從來沒有一天滅亡。況且，台灣有一定比例的人是中共恊力者，不必大動干戈，透過內部分化就可以瓦解台灣。

相較之下，中日之間則存在長達數百年的積怨，從豐臣秀吉侵略東北到二戰侵華與南京大屠殺，構成無法抹滅的百年宿仇難解。謝金河直言，「到今天為止，中國的電視每晚都在抗日，日本會比台灣安全？恐怕未必！」日本如今強硬回應，是自1945年以來最重要的態度轉折之一。

謝金河表示，此次爭議更牽動二戰後國際法架構。中國近期否定1951年《舊金山和約》，主張琉球地位未定，也間接影響台灣地位的國際論述。謝金河指出，若否定這項和約，台澎地位將回溯至1895年《馬關條約》──大清帝國永久割讓台灣與澎湖給日本。這層歷史背景，使台灣地位問題再度浮上檯面。

他補充，台灣若尋根，必須重回1895至1945年的歷史脈絡，那是台灣與日本關係最深刻的50年。例如現今台北林森公園仍保留著前總督明石元二郎的鳥居，就是歷史留下的重要印記。

在國際層面，聯合國2758號決議案近兩年受到重新檢視。謝金河指出，當年聯合國只「排除蔣介石政權」，並未處理台灣地位，使台灣問題如今再度成為國際攻防的焦點。隨著中日壓力升高，美國與歐洲也被迫重新審視台灣在國際法中的位置。

謝金河警告，當前中國對外施壓的模式，讓人想起1936年納粹德國在柏林奧運後擴張的歷史鏡像，而現今世界同時面對兩個軍國主義風險來源，將成為全球不安的主因。

他強調，高市早苗此次言論不只是外交風波，接下來勢必牽動整個亞太戰略。

