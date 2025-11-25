日本有事台灣難逃？吳子嘉痛批賴整天內鬥：到時無人援台「自作孽」

日本首相高市早苗本月初發表「台灣有事」言論，點燃中、日雙方外交硝煙。面對大陸頻頻祭出反制措施，外媒揭露台灣捲入政治角力。《美麗島電子報》董事長吳子嘉批，他早看穿民進黨的本領，總統賴清德明明有機會跟在野黨談合作，掌權的人卻一天到晚非要搞內鬥，對時局毫無幫助，若台海有戰事，「到時候若無人援台，台灣就是自作孽不可活。」

對於高市早苗言論，有外媒報導認為，台灣這次成為「被提起」的對象，並捲入中日角力，執政黨對此沒有積極發言，分析指台灣政府力求低調，避免激起北京向台灣作「懲罰式」反制。對此，吳子嘉24日在節目《董事長開講》表示，美國總統川普當時關稅令衝擊全球，只有北京敢和美國公開抗衡，「北京的力量更強硬了，怎麼會怕你老美。」

有網友提問，政府大啖日本海鮮以視支持，時常吹噓台股創高，然傳產卻跌入風險深淵，質疑綠營官員失政無能。吳子嘉回應也直言，自己早看穿民進黨的本領，「賴清德明明有機會，只要跟在野黨好好一起合作，來團結保台灣不是可以嗎？為什麼一定要跟在野黨打呢？」

吳子嘉也表示，「一天到晚內鬥的結果，我跟你講，老共就來了嘛，誰在內鬥？掌權的人（賴）在內鬥。」他也說，罵這些沒有用，直接把他們（民進黨）推翻掉。

另針對網友提問有關俄烏戰爭，有關台灣危機，普遍年輕人認為外國會來援台，而台灣會否成為戰場。吳子嘉則回應指，一旦打仗，台灣有法律叫做徵兵法，「跑什麼跑，跑不掉的 」。

吳也批，現在每天搞抗中保台、想搞台灣獨立，每天去罵老共、戳老共，「像閩南狼、曹興誠、柯建銘這種人，都是台灣人的敗類，害台灣一步步走向戰爭邊緣」。但吳也說，這是台灣人自己幹的，不是別人幹的，到時候若無人援台，台灣就是自作孽不可活。

