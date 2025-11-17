日本有事就是台灣有事！黃暐瀚：日本挺不過去 台灣被消音 民眾挺日可以做這3件事
日本遭中國施壓怎麼辦？黃暐瀚給三點建議：旅遊、買日貨、不仇恨！台灣人去日本旅遊比例驚人 四分之一人口都去了
日本首相高市早苗稱「台灣有事」構成日本存亡危機，遭中國駐大阪總領事薛劍威脅「斬首」，而中國更對日本祭出旅遊禁令，引發中日外交風波。政治評論員黃暐瀚指出，這就是「日本有事，台灣有事」——日本現在攤上的事會直接影響台灣。中國此舉是「棒打出頭鳥」，若日本因施壓退縮、不再認為台海構成存立危機事態，台灣將失去所有國際聲援，「我們台灣在面對國際聲援的時候，突然就被消音了」。他呼籲台灣人「越是激情就越要冷靜」，用旅遊支持日本但不製造仇恨。
高市早苗稱台灣有事構成存亡危機 中國駐日外交官叫囂「斬首」
日本首相高市早苗日前在國會答詢時表示，「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」，直指若台海發生衝突，日本自衛隊可行使集體自衛權。此言論引發中國強烈反彈，中國駐大阪總領事薛劍隨即發文叫囂要「斬首」。
日本外相茂木敏充12日狠批薛劍言論極為不妥，強烈要求中方妥善應對。中國外交部13日則點名批評高市早苗言論「露骨挑釁」，要求日方「收回惡劣言論，否則一切後果必須由日方承擔」。
面對中方施壓，高市早苗堅稱其發言符合日本政府立場，明確表示無意撤回。儘管中日外交風波持續升級，日本共同社15至16日最新民調顯示，高市早苗內閣支持度不降反升至69.9%，較上月暴增5.5個百分點，創下新高。
賴清德批中國複合式攻擊 籲在野黨勿負面解讀日本
日本首相高市早苗因台海立場遭中國發動複合式攻擊，包括旅遊警示、經濟施壓等手段。總統賴清德今天上午公開回應，呼籲中國應該克制，展現大國風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者，應該回到以規則為基礎的國際次序軌道上。
針對國民黨批評高市早苗「躁進」，賴清德特別指出，美國駐日本大使已經公開發表聲明，肯定高市早苗首相在國會的發言有助於美日關係增進，也有助於區域和平穩定。他呼籲在野黨應該尊重日本國內本身的政治，也應該注意到區域的發展，不宜負面解讀日本的政治工作。
黃暐瀚：日本有事就是台灣有事
黃暐瀚指出，今天直播的主題就是「日本有事，台灣有事」。他強調，重點不在於要不要打架，而是「現在日本攤上這個事了，會影響台灣」。
黃暐瀚分析這次風波的真正關鍵不在日本觀光業受不受影響，而在於日本會不會因壓力而退縮。他說，一旦日本因為中國大陸的抗議之後退縮了，認為台海的事情不會滿足他的存立危機事態了，也不會動用集體自衛權了，美國也不管了，那台灣就要獨立面對。「我們台灣會不會受影響？會。」
他進一步解釋，所以就是說這一次的風波如果挺不過去的話，美國跟日本或其他世界各國包含英國德國對台海的關注，「不會怪了、不管了，好像你們自己家裡的事情的時候，我們台灣在面對國際的這個就是聲援的時候，突然就被消音了，因為日本就是一個例。」
黃暐瀚：棒打出頭鳥 中國施壓若成功 台灣將失去國際支持
黃暐瀚分析，這次風波真正的關鍵不在日本觀光業受不受影響，而在於日本會不會因壓力而退縮。
「一旦日本因為中國大陸的抗議之後，他退縮了，他認為臺海的事情他不會滿足他的存立危機事態了，他也不會動用集體自衛權了，美國也不管了，那我們臺灣就要獨立面對，」黃暐瀚說。
他用「棒打出頭鳥」形容：「日本做了這個事情，被中國大陸給攻擊、給制裁、給譴責、給施壓，然後他後來他退卻了、他改口了、他輸了，那接下來呢？臺灣的朋友，或是說幫臺灣講話的，因為沒有邦交，這些都只是友人而已，並不是親人。」
黃暐瀚警告，如果日本這次挺不過去，「美國跟日本或其他世界各國，包含英國德國，對臺海的關注不會怪了，不管了，好像你們自己家裡的事情的時候，我們臺灣在面對國際的聲援的時候，突然就被消音了。」
美日不是挺台獨 是要區域和平
黃暐瀚也澄清外界可能的誤解，「請注意，日本跟美國並不是挺台灣台獨，沒有，他只是說你沒有必要破壞區域和平，所以你不要來打就不會有事。」
黃暐瀚說，只要台海沒有「被入侵」，就不會影響「區域穩定」，也就不會發生「存立危機事態」，自然不需動用「集體自衛權」。黃暐瀚說明，並不是說日本要恢復軍國主義要去打中國了，沒有，是因為出現這個狀況的時候日本要擔心。「除非我們被打，要不然根本不會有區域不穩定的問題。除非台灣被打，日本根本也不會出現這個存立危機事態。」
美國駐日大使po文力挺 諷中國反讓美日更團結
美國駐日大使Glass在週末接連po文表態支持高市早苗，認為高市首相的做法是要維持區域和平。Glass更諷刺中國外交官員薛劍、吳江浩，表示他們的做法反而讓美日更加團結。黃暐瀚指出，美國駐日大使代表國家，他要講話之前會問過本國，因此這次表態意義重大。他認為，美國到現在為止下一個可能出來表態的就是國務卿或總統。
高市早苗民調不降反升 日本國民力挺
面對中國施壓，高市早苗的支持度不僅沒有下滑，反而創下亮眼成績。黃暐瀚列舉三份日本民調數據，JNN民調顯示高市內閣支持度達82%，是過去25年來第二高，僅次於2001年小泉純一郎；讀賣新聞民調為71%，不支持度僅18%；共同社民調則為69.9%。黃暐瀚強調，重點不在於你喜不喜歡他，而是日本國的國民對高市來講基本上是認同的。他表示，高市的民調不降反升，顯示日本民眾支持首相的立場。
中日緊張情勢升高！黃暐瀚：越是激情越要冷靜 仇恨的話不要說
面對緊張情勢升高，黃暐瀚強調核心態度。他表示，「我今天想要跟大家傳達的，越是激情就越要冷靜。拜託，仇恨的話不要說，我不會說，我也希望大家不要說。」
黃暐瀚坦言，1937年日本出兵侵略中國大陸，南京大屠殺這些過去是事實，日本要面對過去的錯誤。但他話鋒一轉，1937年離現在已經九十年了，他反問，今日2025年誰才是軍國主義？現在建軍備戰、建軍艦下餃子，可能要武統台灣、血洗台灣的是日本嗎？是美國嗎？他強調，「越是不要忘記日本軍閥過去的錯誤，越是應該對今日可能造成的台海衝突，我們要提出呼籲，深深呼喚，不要這樣。」
沒陸客日本旅遊業會垮？ 黃暐瀚：2023沒陸客就恢復疫情前水準
針對中國發動的旅遊施壓，黃暐瀚秀出日本觀光廳數據反駁。他指出，2025年訪日觀光客已創史上新高，關鍵在於2023年中國尚未開放赴日旅遊時，日本觀光業就已恢復到疫情前水準。
黃暐瀚說，「2023年能夠恢復到疫情前的旅遊人數的時候，並不需要中國大陸旅客，他就已經恢復一樣的水準了。現在因為加進了中國大陸的旅客，所以人更多，多到報表已經是史上最多。這是事實。可是少了這些，也不至於到餐風露宿。」
他進一步解釋，2023年要恢復旅遊的時候，在1月到6月的時候都還低於往年2017、2018的標準，可是到2023年的下半年已經恢復疫情後了，已經拉上來一樣，每一個月都能夠超過200萬人。那重點來了，2023年的年底是靠誰把他拉上來的，靠中國大陸嗎，沒有，當時中國大陸的旅遊去日本還沒有開放。
黃暐瀚強調，2023年能夠恢復到疫情前的旅遊的人數的時候並不需要中國大陸旅客，他就已經恢復一樣的水準了，現在因為加進了中國大陸的旅客所以人更多。
台灣人去日本比例驚人 四分之一人口都去了
黃暐瀚分析2025年1到9月訪日旅客數據，今年最多的是中國，中國大陸今年已經翻成第一名了，一到九月就748萬，台灣503萬，然後韓國679萬。
但他指出人口比例的差異，中國大陸的人口是14億，那他現在去了748萬，韓國的人口是5180萬，他現在去了679萬，台灣的人口是2300萬，我們已經去500萬了，四分之一左右都去了，這樣了解吧，所以台灣是更瘋狂。黃暐瀚說，香港也算瘋狂，香港只有700萬人，香港也去了100多萬，所以香港跟台灣比起日本跟中國大陸，瘋狂去日本的比例還更高。
他也提到陸客消費模式的討論，現在日本也有一些人在講，中國大陸去各國旅遊到台灣也一樣，他常常會有在地經濟，就是中國大陸的人已經很努力到日本去開疆闢圖已經落地深耕十幾二十年，也開了這些免稅店也開了餐廳也開了旅遊業，所以一條龍的服務，中國大陸的旅客去日本，然後呢日本的觀光業到底有沒有賺到錢。
日本遭中國施壓怎麼辦？黃暐瀚給三點建議：旅遊、買日貨、不仇恨
黃暐瀚給台灣人三個建議：旅遊、買日貨、不仇恨。
黃暐瀚為支持台日友好的台灣人提出三點具體建議：
第一，台日友好，開心旅遊。黃暐瀚說，那很簡單，日本有事，那台灣民眾能幹嘛呢？我們就去日本旅遊。如果日本的旅遊業喊苦、喊說沒有人、喊說怎麼辦，那我們台灣民眾補上去，增加每年這個報復性旅遊的次數double就這樣就好了。
第二，加強合作，多買日貨。黃暐瀚呼籲用實際消費行動支持日本經濟。
第三，冷靜溫和，不要仇恨。他強調：「越是激情就越要冷靜。拜託，仇恨的話不要說，我不會說，我也希望大家不要說。」 黃暐瀚提醒，「政治的事，交給政治人物去煩惱，你我老百姓不用操這個心（操了也沒用），就多買日貨，多去旅遊就對了。」
黃暐瀚：台日友好！溫和但堅定 用消費支持日本
黃暐瀚說明兩岸民眾對歷史問題的感受不同，但要理解別人可能感覺很強烈。他建議採取「溫和但堅定」的態度，「做好你自己堅定、溫和的論述，而不是要吵。勇敢就是不改，溫和就是不用嗆。就很溫和的講說，哦好好好，高市加油，台日友好，小小聲的講，不要很大聲，但是很堅定。」
他強調，理解別人跟你不同這件事情，是台灣很珍貴的民主價值。連台灣內部對日本、對高市的看法都很多人不一樣，但沒有必要去爭辯，因為本來就不一樣，這就顯示中華民國民主的珍貴所在。
黃暐瀚總結，台灣民眾能做的就是用消費支持日本，用理性態度表達立場，但不要製造仇恨對立，「越是激情就越要冷靜，仇恨的話不要說。」
