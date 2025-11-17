（圖／本報系資料照）

日本首相高市早苗上任旋即在國會稱「台灣有事」，可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」說，引起日本朝野軒然大波及中國大陸強烈抗議。中國大陸告誡國內人民前往日本旅遊的警示，且17日到19日在黃海外舉行實彈演習。沒想到賴總統軋一腳呼籲中國克制，別成為「麻煩製造者」，輿論要問：「日本有事」，台灣有事嗎？

這個「台灣有事，日本有事」之論述源於已故的日本前首相安倍晉三，他認為「台灣有事」——意即台海若發生戰爭，日本、甚至美日同盟應武裝介入。

而日媒更傳出首相高市早苗有意修改「非核三原則」中的「不引進」原則，這無疑是如果非核三原則修改，將是日本戰後安保政策的重大轉變。日本作為全球唯一原爆受害國，其一貫推進「無核武世界」舉措可能倒退，必然引發國內外批評。

高市早苗因與美方川普政府達成關稅協議後，川習會對台並無任何提及，且認為站在美日同盟及中華民國賴清德總統堅守安倍立場遂直接重提「台灣有事論」。

中日之間的事絕非台灣能介入，即使台日友好，也不能讓美國《時代》雜誌的專欄文章把賴清德總統稱為「魯莽的領導人」指台灣成為「最危險的引爆點」成真。

中國俗話說:「一言興邦一言喪邦」，一國領導人需謹言慎行，切勿將「台灣有事，日本有事」反成為「日本有事，台灣有事」，勿須在此時替日本高市政府添柴火，才是上策。（作者為金融分析師）