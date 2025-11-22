「日本有事」 台灣對福島食品解禁 投桃報李

曾敬驊以《我家的事》奪下金馬獎最佳男配角、導演潘客印奪下最佳改編劇本，23日凌晨和藍葦華、高伊玲、黃珮琪、姚淳耀、朱羿銘出席慶功宴。曾敬驊上台領獎暴哭後，情緒冷靜許多，坦言這是近期情緒最失控一次，他也透露，典禮結束後想跟爸媽合照，但爸媽已經到台北車站留遺憾，同時也罕見回答感情問題。

中時新聞網 ・ 5 小時前