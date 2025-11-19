當中日兩國正為「台灣有事」言論陷入空前緊張風暴，賴清德總統則呼籲大陸應該要克制，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者；之前賴又聲援綠委沈伯洋遭大陸全面通緝而批判立法院長韓國瑜「不應替侵略者找藉口」；這兩件事都顯示賴清德始終不忘操作抗中、反中的一貫策略，隨時伺機出手表現其病態的存在感。

賴若不提「侵略者」也罷，一提及此卻正好自曝矛盾。不久前當賴清德刻意跳開中國8年艱苦抗戰勝利，卻興沖沖地慶祝二戰結束、世界反法西斯陣營勝利80周年時，難道他不知道當年世界反法西斯陣營對抗的不就是納粹德國、日本帝國兩大侵略者嗎？明擺著的歷史教訓侵略者不敢面對，卻去提那八竿子都打不著、未發生的「侵略者」，這算什麼玩意兒？

中日兩國基於歷史、現實等錯綜複雜的關係，本就十分敏感，表面上看高市之言是在挺台，其實蘊藏日本軍國主義回魂、解除出兵權限與核武封印等更深沉的背景。不僅大陸強烈反彈，亞洲各國莫不繃緊神經，連其背後老大哥的美國恐怕也有疑慮，賴清德若自以為能因此獲得日本歡心，恐怕後果之慘難以收拾。

最糟的是，「台灣有事，日本有事」，竟然變成「日本有事，台灣有事」，屆時台灣反而成為中日衝突甚至戰禍時日本的籌碼、待罪羊，那才真是得不償失了。

最新民調顯示賴清德的支持度略有回升，但其不滿意度仍高於滿意度，而且藍白在野黨加總的認同度也遠大於民進黨，但賴顯然不忘權謀，刻意凸顯韓國瑜來離間藍營的「太陽情結」。從激化中日關係到操弄藍營內鬥，有事或沒事，賴清德別惹事為妙。