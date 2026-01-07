「日本有事」台灣相挺！台日產經友好促進會辦「海鮮千人宴」...葉建揚喊話：用行動讓日本知道「台灣一直都在」！

日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引起中國強烈不滿，不僅大量取消赴日航班，更祭出禁止購買日本農水產品等經濟制裁政策。對此，台日產經友好促進會昨（6日）晚間舉辦「吃海鮮‧挺日本」活動，助力日本對抗中國的蠻橫打壓。台日產經友好促進會長葉建揚喊話，「餐桌之上不只是美味，更承載著信任與承諾，這不僅是一場餐會，而是一場來自民間、溫暖而堅定的回應」。

葉建揚於臉書發文指出，「TEAM TAIWAN｜吃海鮮挺日本」千人晚宴於台北喜來登飯店圓滿舉行，「現場超過一千位來自產業界、學界、政界與民間的嘉賓齊聚一堂，以最真誠、最直接的行動，向日本傳達支持與情誼」。

廣告 廣告

葉建揚表示，在國際局勢動盪之際，中國政府持續以經濟制裁與貿易限制作為政治手段，對日本水產品再度實施進口禁令，「這樣的處境，台灣人民並不陌生，也因此更加感同身受」。他說道，當日本因堅持立場而承受壓力時，台灣選擇站出來，盡一份心力，與最堅定的兄弟並肩同行。

葉建揚點出，活動當晚最令人動容的時刻，是現場所有嘉賓一同舉起台灣與日本的國旗，滿場旗海在燈光下靜靜展開，「那不是口號，也不是表演，而是一種無需翻譯情感：彼此理解、彼此守望」。

葉建揚直言，「賓客們共同品嚐來自日本各地的優質水產品與農畜食材，餐桌之上不只是美味，更承載著信任與承諾」。他說，這不僅是一場餐會，「而是一場來自民間、溫暖而堅定的回應」。最後，葉建揚感謝每一位到場的朋友，「用行動讓日本知道，『無論風雨如何，台灣一直都在！』」

（圖片來源：葉建揚臉書）

更多放言報導

中國擋水產品進口、旅客赴日作反制...葉建揚指日本有「半導體反擊手段」：若日方祭出科技制裁，中半導體可能窒息

中國對日「經濟施壓」...葉建揚憶921大地震「日本僅花18小時便派出救援」：台日友好26年前就存在...喊話「日本有難、台灣絕不缺席」！