「日本有事」台灣相挺！民間再辦「海鮮千人宴」 明年1月6日登場

近期日相高市早苗「台灣有事」言論，引發中國跳腳抗議，並大量取消赴日航班、購買日本農水產品等抵制；對此我方「台日產經友好促進會」，將於明（2026）年再次舉辦「吃海鮮‧挺日本」活動，助日對抗中國蠻橫打壓。

近年國際局勢動盪，日本水產品屢遭不實訊息與政治性抵制，衝擊出口市場，也使相關產業承受相當壓力。台灣過去亦多次面臨類似處境，因此對日本當前的困難感同身受。

為展現台日之間超越政治層面的民間深厚情誼，「台日產經友好促進會」於2023年舉辦「海鮮祭千人宴」，透過公開透明的檢驗資訊與高品質食材，成功重建台灣社會對日本水產品的信心，並獲得廣泛關注。

近期，日相高市早苗「台灣有事」發言，被中國視為日本支持台灣的立場，隨後再度祭出全面禁止進口日本水產品，作為報復手段之一。主辦單位因此希望透過具體的民間行動，表達對日本的實際支持，再次號召台灣民眾「挺日本」。

本次「挺日本」活動，不僅將進口和牛、麝香葡萄、蜜柑等農畜產品，同為主辦單位之一的元家企業股份有限公司，也加碼引進日本高級干貝、扇貝等水產食材，預計於明年1月6日再次舉行千人宴，以最新鮮的日本食材，與支持台日友好的民眾一同分享，營造台日一家人的溫暖氛圍。

《TEAM TAIWAN｜吃海鮮 挺日本》大型千人宴活動，將廣邀產業界、學界、政界，以及關心台日關係的民眾共同參與，以實際行動支持日本高品質水產品，並深化兩國長期累積的信賴與友誼。

台日產經友好促進會長葉建揚表示，無論是在災害救助、經貿合作或文化交流等領域，台日始終保持緊密連結。每當一方面臨挑戰，另一方總會主動伸出援手，這份互信關係是亞洲地區極為難能可貴的典範。

葉建揚強調，本次千人宴並非單純的大型餐會，而是兩國民眾站在一起、彼此支持的具體展現。「透過美食，我們希望讓更多人支持日本水產品，也讓日本朋友知道，台灣從未缺席。」

本次活動由4個單位共同發起，除台日產經友好促進會外，還包括元家企業股份有限公司、印太戰略智庫及今勝貿易有限公司，象徵跨領域民間力量的集結。

主辦單位期盼，透過民間自主推動的友好行動，促進更多雙邊合作與理解，並讓台灣持續成為日本在亞洲最堅定、最可信賴的夥伴。

籌備單位透露，此次千人宴預計將吸引超過千位台灣企業、團體與民眾參與。他們強調，面對外部壓力，民間的力量可以非常具體，也極為重要，而台灣也一次又一次以實際行動證明，自己是日本最可信賴的朋友！

