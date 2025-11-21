即時中心／陳治甬、林耿郁報導

日相高市早苗「台灣有事」言論，引發中國跳腳與制裁；隨事態擴大，台灣方面「挺日本」的力度也逐漸升溫。高雄市長陳其邁今（21）日表示，高市挺高市「理所當然」；至於行政院長卓榮泰則與總統「分工」，他吃日本魚、我吃台灣豬！

台日友好！隨著中國因「台灣有事」言論加強對日制裁，台灣各界也自發加強挺日力道；總統賴清德、外長林佳龍、駐日代表李逸洋等，紛紛呼籲「買日貨」抵銷中國壓力，現也傳出台灣飛日本機票銷量增加；國內不分官民齊心支持日本的熱潮逐漸升溫。

廣告 廣告

高雄市長陳其邁，今（21）天也公開表態「高市挺台灣、高市挺高市」，理所當然」；高雄與跟日本交流協會等團體，固定都會舉辦各種活動，包括台日大港水果祭、或者各式各樣的節慶活動等，維繫雙邊情誼。

「德不孤，必有鄰」！陳其邁強調，高市首相對東亞安全局勢非常熟悉；因此未來如何以更多實際行動，加強台日交流合作、建立互信基礎，深化各種不同階層交流，是非常重要的課題。

另一方面，與總統賴清德大啖日本水產不同，行政院長卓榮泰在臉書貼文「分工一下」，總統吃日本料理，「我吃台灣豬」，兩個都美味；在民間掀起挺日熱潮之餘，卓榮泰也以實際行動，呼籲民眾不要忘了自家優質產品！





原文出處：快新聞／「日本有事」台灣送暖！陳其邁：「高市挺高市」理所當然

更多民視新聞報導

高市挺高市！綠委：台日安全緊密相連 籲藍「回頭是岸」

中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了

讚帆立貝「完美」！美駐日大使：北京另當別論

