「日本有事，日幣有低」林氏璧查匯率破0.2 網喊飛去支持

日本旅遊專家分享，日幣換匯今一度跌破0.2。（資料照）

不少台灣人喜歡到日本旅遊，常趁著日圓走弱時換匯入手，近來適逢國內普發1萬元，日本旅遊專家林氏璧今（20日）也在粉專分享，日圓再度走弱跌破0.2，比照網友拿1萬普發換匯，可以換到5萬又226日圓，他也直呼：「日本有事，日幣有低」。

日圓近來持續走弱，不少民眾已陸續換匯入手，近來適逢我國普發1萬現金，不少網友分享1萬（新台幣）換5萬（日圓），日本旅遊專家林氏璧今（20日）也在粉專「日本自助旅遊中毒者」以「日本有事，日幣有低」破題分享，一查才發現匯率跌破0.2，以查詢當下的0.1991換匯，普發1萬能兑換5萬226日圓。

由於近來日本首相高市早苗「台灣有事論」，引來中國一連串抗議，除了在黃海部分海域進行實彈射擊外，還呼籲中國公民暫勿前往日本，昨（19日）以「放射線檢驗不充分」為由，停止進口日本水產品，中國抗議力道持續加大。

林氏璧文章發出後，留言處也不少網友高喊換起來挺日本，「把我們的一萬支持日本旅遊」、「日幣5倍卷！」、「不能在（應為再）買了！要留一點錢買機票」、「下禮拜要飛日本了，台日友好」、「不知道日本央行什麼時候會發現，台灣人有在幫忙撐幣價」。





