「日本有事」疾管署示警赴日國人快做一事

台灣流感疫情逐漸脫離流行期，但周邊各國疫情卻反向升溫。衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，日本、韓國、中國流感疫情都急速上升，特別是日本流感「提前一個月」進入流行期，由往年11月提前到9月底、10月初就到高峰，上週病例較前週增加約1.5倍，疫情發展迅速。

台日流感趨勢相似

「台日流感疫情發展相似，都是提早進入流行期。」曾淑慧表示，台灣今年提早一個月進入流行期，日本往年流感疫情約11月左右進入流行期，但今年9月底、10月初，提早了4、5周；國內疫情方面，隨氣候轉涼，預計呼吸道病毒活動將再升溫。

對於台灣流感疫情降溫，周邊各國升溫，曾淑慧分析，除了今年台灣流感疫苗接種情況比往年好，同時民眾在公共衛生上的共同配合，落實上班不生病等等防疫規範，以及台灣也很早開放公費抗病毒藥物，種種因素都讓台灣疫情得到控制。

赴日民眾建議提前施打疫苗

曾淑慧提醒，流感疫苗需至少2週產生保護力，國人近期若有規劃前往日本、韓國、歐洲或美洲等國家，符合公費接種對象務必接種疫苗，若非公費對象可和醫師討論是否自費接種。