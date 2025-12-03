日本有熊害 台灣猴成國家級風險

台灣「猴害」日漸嚴重，農業部將在3個月內提出因應對策。圖為1隻獼猴爬上女學生肩上，引起一陣騷動。（本報資料照片）

日本熊害嚴重，今年以來造成約200人身亡創歷史新高，而台灣雖然沒有熊害，但與人類生活區重疊的台灣獼猴，已釀出日漸嚴重的「猴害」。多名立委3日在立院經濟委會要求農業部建議盡速提出對策；農業部承諾，將因地制宜提出不同的積極性策略，預計3個月內提出完整規畫。

過往提到台灣獼猴，民眾多半認為要在山區才能「偶然碰見」，但隨時代變遷，不只山區民眾飽受獼猴侵擾，甚至市郊民眾也常在路上碰見猴子。農業部長陳駿季也曾示警「若未妥善處置，獼猴將於5年內侵入市區」。

最有名的案例便是高雄市的中山大學校區，學生幾乎都要學習如何與猴共存，連校方都提出「因應獼猴掠食補償學生措施」。

近年猴群生活範圍更往市區移動，甚至新北市的鬧區板橋也曾有獼猴在住宅區遊蕩，並且熟稔地在鐵窗、冷氣機及排油煙管間上竄下跳，也有「侵入住宅」的案例，家住新北新店的藝人袁艾菲，日前就po出獼猴「自行打開紗窗闖入家中」的影片，讓不少民眾看傻眼。

國民黨立委張嘉郡提到，台灣獼猴族群數量粗估約有30萬隻，對山區居民影響尤為嚴重，不只會在短短數十分鐘內，摧毀咖啡、柑橘等高經濟作物，嚴重甚至影響居民生活；台灣獼猴已不是保育類動物，政府應將猴害視為「國家層級農業風險」，依法採取更多元防治手段。

民進黨立委蔡易餘呼籲，政府需站在保護農民的角度，拿出決心與魄力落實政策，針對已不是保育類動物的獼猴，可讓獵人在適度的範圍內去執行任務，但同時也需要與野保團體溝通，在人猴中取得平衡。

農業部次長杜文珍回應，猴群問題在不同地區會有不同的樣態，例如山區影響農作物、中山大學則是人猴衝突，相信若不妥善處理，不只會對農民造成影響，也有可能出現疾病的傳播，因此針對猴害會有因地制宜的防治方案，預計3個月內會有對策。