日本有馬溫泉旁神社陷火海 旅館急疏散住客

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▲位於日本兵庫縣的日本三大古湯之一「有馬溫泉」附近的神社在9日晚間驚傳火警。（圖／翻攝自ANN News）

[NOWNEWS今日新聞] 位於日本兵庫縣的日本三大古湯之一「有馬溫泉」在9日晚間驚傳火警。位於山腰的有馬稻荷神社境內建築突然起火，造成神社社務所、宮司（神社負責人）住宅及倉庫等3棟建物全數燒毀，80多歲的宮司夫婦在火警中受傷送醫，所幸均無生命危險。

綜合日媒報導，9日晚間9時30分左右，神戶市北區有馬町接連接獲多起報案電話，民眾表示「山的方向正在燃燒」、「有火光竄出」。由於起火地點位於有馬溫泉街附近山坡上的有馬稻荷神社境內，火勢迅速擴大，引發周邊居民與旅館業者關注，還有住宿旅客報案時驚恐表示「山的那一頭燒起來了！」。

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有目擊者表示，當時能清楚看見熊熊火焰與大量火花四散，還伴隨爆裂聲響，令人相當害怕；另有附近居民表示，遠遠就能看見紅色火焰衝上夜空，擔心火勢進一步延燒至周邊地區。

在接獲報案後，消防部門出動21輛消防車及大批人力前往灌救，但由於通往神社現場需經過約200階石階，增加救災難度，導致滅火作業進展緩慢。經過約4個半小時至5個小時搶救後，火勢終於在10日凌晨撲滅。

這起火警造成約200平方公尺的宮司住宅、約150平方公尺的社務所及約30平方公尺的倉庫全數燒毀。居住在神社內的84歲宮司與妻子在逃生過程中，臉部、頭部及喉嚨等部位遭到燒傷，經送醫治療後確認皆為輕傷。

84歲的宮司心有餘悸地向警方表示：「我跟太太當時都在家，火突然就冒了出來。」目前警方與消防單位已封鎖現場，正深入調查具體的出火原因。

由於火警現場距離有馬溫泉街僅一步之遙，當時一度傳出火勢可能向周邊蔓延，附近旅館緊急啟動避難措施。有飯店業者透露，在得知有延燒風險後，立即透過館內廣播通知旅客前往大廳集合，並依序疏散住客，以確保安全。

所幸消防人員成功控制火勢，未波及周邊溫泉旅館及山林，也未燒毀神社主要建築。

日本三大古湯之一 有馬溫泉歷史逾千年

發生火災的有馬町，正是日本著名溫泉勝地有馬溫泉所在地。有馬溫泉位於神戶市北區六甲山北麓，距離大阪、京都交通便利，被譽為「關西奧座敷」，是日本最古老的溫泉之一，歷史可追溯至約1300年前，與草津溫泉、下呂溫泉並列為「日本三名泉」。當地以富含鐵質的金泉及透明無色的銀泉聞名，每年吸引大批國內外旅客造訪，也是關西地區最具代表性的溫泉觀光勝地之一。

此次火警雖未波及溫泉街主要區域，但由於事發地點緊鄰觀光核心區域，加上有馬溫泉在國內外享有盛名，因此消息曝光後也引發外界高度關注。警方與消防單位預計將持續進行現場勘驗，以釐清詳細起火原因。

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