日本朝日電視台命案！20多歲男墜樓片瘋傳 內幕曝光

位於日本東京港區的朝日電視台，連續2年拿下收視三冠王頭銜，看似風光，不過去（2025）年底的發生一起墜樓案件，讓公司內部蒙上一層陰霾，當時還有墜樓的影片在網路上瘋傳，遭質疑是他殺案。近日有八卦雜誌揭露該起命案的內幕，死者為20多歲的男性助理導播，原本擁有大好前途，卻疑似因壓力過大而結束生命，令人唏噓。

這起命案發生在去年12月10日，當天晚間6時50分警方接獲通報，指東京六本木的朝日電視台總部有人墜樓。據悉墜樓者當場死亡，且正好砸到一名40多歲的男性路人，造成其左肩受了輕傷。當時社群平台X上不少人瘋傳墜樓影片，墜樓者疑似腳被勾到，在空中翻了好幾圈後墜地，引發網友質疑有外力介入，不過警方判定無他殺嫌疑。

據《女性SEVEN》報導，死者是朝日電視台外包製作公司的工作人員，年僅20出頭，是一名有大好前途的青年。朝日電視台相關人士透露，死者為節目《松子和有吉的假想天國》的助理導播，事發前正忙於年末節目的製作，有人認為他可能因長時間過勞、壓力而走上絕路，但事發原因至今仍不明。事發後不久，電視台會長早河洋發表新年致詞，就像什麼事都沒發生過一樣，引起內部質疑聲浪。

報導指出，《松子和有吉的假想天國》的主持人「貴婦松子」，向來十分關心節目工作人員的待遇與處境，事故發生後，1月5日松子在錄製其他節目時，就顯得十分陰鬱，還頻頻說出消極言論，而原定1月9日播出的《松子和有吉的假想天國》特別節目，也延遲至今尚未播出，相關人員透露，松子受到此事很大的打擊，隨時都有可能提出退出節目的想法，目前內部正因是否停播而陷入混亂。

針對命案以及松子是否可能退出節目的問題，朝日電視台公關部回應表示「並非事實」，另基於體諒家屬的心情，不回應相關細節。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

