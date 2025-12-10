日本朝日電視台驚爆墜樓 男砸傷路人摔死

日本一名男子從朝日電視台大樓墜落，當場身亡。（圖／翻攝自Google Maps）





今（10）日日本當地時間晚間6時50分許，位於東京的朝日電視台總部傳出墜樓案件，墜落的男性當場身亡，且砸傷一名路過的40多歲男子。詳細案情仍待警方進一步釐清。

據《體育報知》、《體育日本》報導，警方在今日晚間6時50分許接獲報案，指東京六本木的朝日電視台總部有人墜樓。據悉墜樓者當場死亡，且正好砸到一名40多歲的男性路人，造成其左肩受了輕傷。

朝日電視台低調回應，表示死者為公司外部的工作人員，對於發生此事深切哀悼，詳細情形仍待警方調查。

