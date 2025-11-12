日本朝野一起硬起來！揚言砍高市早苗的頭，要求驅逐中國總領事薛劍。圖／翻自高市早苗X、新華社

中國駐大阪總領事薛劍於8日發文，威脅要砍掉日本首相高市早苗「骯髒的頭顱」，隨即引發日本與中國外交軒然大波。現在日本朝野政黨也共同硬起來，要求政府採取措施制裁薛劍，當中包括包括「驅逐出境」。

日本首相高市早苗在本月7日於眾議院答辯時，談到「台灣有事」問題，並稱台灣有事可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。隨後薛劍即在X平台發文稱：「對於擅自闖入的骯髒頭顱，只能毫不猶豫地斬掉。」之後不僅引發日本網友熱議，日本與中國也開始進行外交大戰，中方堅稱「日本領導人」發表涉台錯誤言論，還指責「粗暴干涉中國內政」。

不過據《時事通信》報導，薛劍的發言引來日本朝野一致譴責。執政自民黨外交部會和外交調查會聯席會議，認定薛劍的發文是「對日本國民的侮辱，嚴重損害日中關係」。自民黨強調，若中方無所作為，將強烈要求日本政府採取包括宣告薛劍為「不受歡迎人物」，甚至是「驅逐」的嚴厲措施。

除此之外，在野的立憲民主黨、國民民主黨，也對薛劍的言行強烈抗議。日本立憲民主黨幹事長安住淳在記者會上批評薛劍的言論「對日中關係毫無幫助」。國民民主黨代表玉木雄一郎也直呼「已逾越底線」，並不排除要求離境。就連被外界視為「親中」的日本公明黨都發表聲明，公明黨代表齊藤鐵夫向記者透露，已向中國駐日大使館表達強烈關切，強調「此類恐嚇性言論有損外交官身分」。



