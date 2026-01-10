日本札幌「羊之丘雪地公園 2026」開展 免帶裝備在巿郊就能玩雪

雪屋體驗（Kamakura）： 進入用雪堆砌而成的巨大雪屋，感受意想不到的溫暖空間。（圖片來源／聯想國際提供）

位於札幌市近郊的知名觀光景點「羊之丘展望台」，將於2026年1月9日（五）至3月8日（日）推出冬季限定活動「羊之丘雪地公園 2026（羊ヶ丘スノーパーク）」。結合壯麗雪景、豐富雪上活動與便利交通，讓旅客無需準備專業裝備，即可輕鬆體驗北海道經典玩雪樂趣。

羊之丘展望台距離札幌市營地下鐵東豐線「福住站」僅約12分鐘車程，是市區內少見能同時欣賞城市景觀與雪原風光的觀光據點。冬季期間，園區化身為雪地公園，吸引親子家庭、海外旅客及首次造訪北海道的遊客前來體驗。

城市雪景＋地標合影，札幌絕景一次到位

羊之丘展望台是札幌少數能同時欣賞遼闊雪原與市區景觀的觀光據點。冬季造訪，旅客可在北海道代表性地標「克拉克博士像」前合影留念，並以銀白札幌市街為背景，拍攝極具北海道意象的紀念照片；園內同時設有「札幌雪祭資料館」，讓旅客即使非雪祭期間，也能深入了解札幌冬季文化。

不用帶裝備就可以玩各種雪上活動小檔。（圖片來源／聯想國際提供）

「羊之丘雪地公園」主打「兩手空空就能玩雪」，入場門票即包含多項雪上活動及遊樂道具免費租借服務，包括雪上甜甜圈、雪橇與步行滑雪板等，旅客只需穿著保暖衣物即可立即體驗。園區距離地下鐵東豐線「福住站」僅約12分鐘車程，交通便利，特別適合海外旅客與自由行安排。

親子同樂設計，大人小孩都能盡興

園區規劃多元雪上活動，包含雪上甜甜圈滑行、迷你雪人製作、巨大雪屋（Kamakura）體驗，以及專為幼兒設計的兒童雪地遊戲區；另有步行滑雪與雪鞋漫步體驗，無論是親子家庭、情侶或首次造訪北海道的旅客，都能依照需求享受冬季玩雪樂趣。

此外，1月9日至2月28日期間，園區將推出需事前預約的「迷你雪像製作體驗」，由專業指導員帶領，實際體驗與札幌雪祭相同的雪像製作工法，完成後並頒發認定證書，成為冬季旅程中難得的深度文化體驗。

