日本李友會忘年會 李逸洋批中國為印太最大和平破壞者

日本李登輝之友會21日舉辦年度忘年會。(記者林翠儀攝)

〔駐日特派員林翠儀／東京22日報導〕日本李登輝之友會21日舉辦年度忘年會，駐日代表李逸洋與多位友台日本政要出席。李逸洋在致詞時指出，日本首相高市早苗日前就「存亡危機事態」的相關發言，本質上並未改變日本既有政策立場，卻遭中國單方面操作為藉口，持續升高區域緊張情勢，並反覆採取具挑釁性的軍事與外交行動。他直言，在印太地區，當前最大的和平破壞者正是中國。

日本李登輝之友會舉辦年度忘年會「日台共榮之夜」，除了邀請李逸洋致詞，還安排了「台灣女婿」前農林水產副大臣、參議員瀧波宏文，以「台灣出身者戶籍問題解決經過」為題發表專題演講，李登輝基金會董事長李安妮則委託該基金會顧問早川友久，說明AI李登輝、李登輝圖書文物紀念館的運作，前國策顧問金美齡也到場致詞。

廣告 廣告

李逸洋表示，從現實面來看，一旦台灣有事，美軍的支援行動勢必遭到共軍武力威嚇。在此情況下，日本基於日美同盟進行後方支援，包括補給、彈藥與相關協助，完全符合日本現行的安全保障法制。他強調，台灣海峽對日本而言是攸關糧食、能源與貨物流通的關鍵海上生命線，一旦遭到封鎖，將對日本的國家安全、經濟利益與國民生活造成難以估量的衝擊，「這難道不是日本必須嚴肅面對的存亡危機事態嗎？」

他並指出，中國近年結合經濟、外交、政治與軍事手段，對台灣與日本發動所謂的「混合戰」，已構成對日本安全的重大威脅。共軍近期的多項舉動，皆高度挑釁。日本防衛白皮書指出，中國已被定位為「前所未有、最大規模的戰略挑戰」，他強調「這項警告完全正確」。

李逸洋還強調，台灣在因應中國混合戰方面累積了豐富經驗，願與理念相近國家分享，期盼台灣、日本、美國、韓國、澳洲與菲律賓等夥伴進一步深化合作，共同確保自由、開放的印太地區和平與穩定。

日本今年5月修正戶籍法相關規定後，實現「台灣出身者可在戶籍登記中明確記載為『台灣』」，身為幕後重要推手的瀧波在演講中細說關鍵內幕。22日將訪問台灣的瀧波也談及「現職副大臣訪台」議題。為延續現職層級的互動，他曾在今年9月以農林水產副大臣的身分訪問台灣。

回顧戶籍登記重大突破，瀧波回顧2002年辦理婚姻登記時，妻子的國籍竟被標示為「中國」，向市公所反映卻被回應「這是國家的問題」，他表示，那種身分被否定的感受令他至今難忘。多年來，他在日華議員懇談會負責「戶籍問題」專案，並憑藉早年在法務省刑事局任職的經驗，掌握官僚體系運作，將長年爭議轉化為可行制度設計。

他指出，當時正逢戶籍法因新增「姓名讀音」而進行大幅修正，制度處於全面更新的關鍵期，團隊判斷若將「台灣表記」納入配套，並以法務省「省令」處理，可有效降低政治阻力與外部干擾。相關方向確立後，作業全面轉入檯面下推動，避免在定案前遭受外力影響。今年1月省令草案進入公開徵詢程序，最終於5月26日正式施行。

瀧波強調，這並非一蹴可幾，而是多年制度累積的成果，如今推進至最核心的戶籍制度，具有高度象徵意義。其妻瀧波史織也在會中發言，表示自己雖已歸化日本，但出生地與故鄉始終在台灣，未來將與丈夫攜手，持續為台灣與台日關係盡一份心力。

駐日代表李逸洋在日本李友會忘年會致詞中，直指中國是印太地區當前最大的和平破壞者。(記者林翠儀攝)

「台灣女婿」前農林水產副大臣、參議員瀧波宏文與台灣妻子瀧波史織共同出席日本李友會忘年會。(記者林翠儀攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

月薪百萬買「假中立」！知名博主公開43分錄音 中共高價招募滲透台灣

尷尬！民歌音樂會談政治煞風景 藍委蘇清泉被噓下台

謝震武主持突放冷箭暗糗黃國昌！一句話引全場來賓爆笑

獨家》7藍委赴中「接旨」擋國安法案？國台辦已派官員赴廈門

