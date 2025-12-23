日本東京中延商店街火災1傷 火勢於清晨撲滅

（中央社東京23日綜合外電報導）日本東京都品川區一處拱廊商店街「中延商店街」今天發生火災，導致1人受傷，約35輛消防車到現場救火，消防單位在今晨撲滅火勢。

日本TBS電視台報導，消防等單位表示，今天凌晨0時左右「中延商店街」內一間酒鋪發生火警，共35輛消防車趕赴現場灌救，火勢在約5小時45分鐘後撲滅。起火的兩層樓酒鋪全毀，火勢波及附近4棟建物，合計約100平方公尺被燒毀。

一名40多歲男性在火災中吸入濃煙而嗆傷，已被送往醫院。

中延商店街位於東急池上線荏原中延站與東急大井町線中延站之間，全長約300公尺，常被當地人稱為Skip Road，且深受當地居民喜愛。（編譯：楊惟敬）1141223