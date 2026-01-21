日本東京地鐵驚傳起火！又是行動電源爆燃

▲日本東京地鐵日比谷線，今（21）日上午一列電車車廂內，行動電源突傳起火，火舌狂竄冒起濃煙，導致日比谷線一度全線暫停行駛。（圖／翻攝自《日本新聞網》影片截圖）

[NOWnews今日新聞] 又是一起行動電源起火事故！日本東京地鐵日比谷線，今（21）日上午一列電車車廂內，行動電源突傳起火，火舌狂竄冒起濃煙，導致日比谷線一度全線暫停行駛。有當時在場的乘客表示，「火焰像火柱一樣竄起，幾乎燒到頭部高度」，相當駭人，幸好無人傷亡。

根據《日本新聞網》報導，今天早上通勤時段，東京地鐵日比谷線列車停靠八丁堀站時，車廂內發生了火警事故。日本警方表示，上午8點10分左右，接獲通報稱「日比谷線電車車廂內有行動電源冒煙」。

行動電源起火被認為是狀況突發的原因，火勢約在30分鐘後被撲滅，但車廂地板等處遭到燒毀。所幸無人受傷。

一名當時在車廂內的乘客回憶表示，「先是聽到『砰』的一聲，轉頭一看，那個方向竄起像火柱一樣的火焰，火勢高到差不多頭部的位置。剛好列車抵達車站，大家於是一邊尖叫一邊逃離現場」。

受此事故影響，日比谷線一度約全線停駛了30分鐘。目前警方正向行動電源的持有人了解情況，後續將進一步調查釐清事故的詳細原因。

