日本東京多摩動物公園捕獲逃脫狼 未造成傷亡

（中央社東京28日綜合外電報導）日本東京都日野市的多摩動物公園一隻由園方飼養的狼，今天上午從圍欄內逃脫，園方人員隨即展開追捕行動，所幸於今天下午在園內捕獲這隻狼。

多摩動物公園說明，今天上午9時30分開園後，飼育員與遊客等人目擊一隻狼出現在一般遊客也會經過的通道。

「每日新聞」與日本放送協會（NHK）報導，園方接著暫停開放遊客入園，並引導園內的人到安全場所。園方人員也與獸醫一同出動麻醉槍與網子，啟動抓捕行動。

多摩動物公園表示，這隻狼今天下午2時20分左右已在園內被職員捕獲，未傳出有人受傷。

多摩動物公園總共飼養兩隻狼，另一隻狼則被確認在圍欄內。

園方在社群平台X的官方帳號宣布已順利捕獲狼，但今天將持續休園，同時為造成訪客的不便致歉。

一名來自東京都東大和市的54歲男遊客表示，「當時看到巡邏車，詢問工作人員後知道有狼脫逃，接著前往園區入口附近的建物避難。相當好奇狼為何會逃脫」。（編譯：楊惟敬）1141228