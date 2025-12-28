日本東京多摩動物公園狼隻逃脫 下午成功捕獲、未造成傷亡

東京都日野市的多摩動物公園今日上午接獲工作人員通報，有一隻狼從飼養區域逃走。而根據NHK最新消息，工作人員已於當地時間下午2時20分捕獲逃脫的狼，目前沒有人員受傷。

多摩動物公園說明，園方於上午發現有一隻狼消失在圍欄中，而在9時半開園後，飼養員與遊客等人在遊客通行道路上看到狼的身影；園方於上午11時左右暫停新遊客入園，同時指示在園內的遊客前往正門前集合，或停留在餐廳、商店等建築物的安全區域內。

在狼隻逃走後，工作人員與獸醫出動麻醉槍與網子等工具，並展開追捕行動。多摩動物公園也宣布今天將持續休園，同時對造成遊客的不便表達歉意。

《每日新聞》報導，多摩動物公園總共飼養兩隻狼，另一隻狼被確認在圍欄內，園方正調查逃脫細節與原因。

而多摩動物公園官方X帳號於當地時間上午10時49分發布狼隻逃脫的消息。截至台灣時間下午3時，該貼文已突破1600萬瀏覽、4.8萬轉發數與12萬愛心。

