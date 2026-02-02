日本東京春節走春 蒐羅四大人氣能量景點，開運祈福！
日本東京春節走春 蒐羅四大人氣能量景點，圖為潮見龍宮的黃金大注連繩。©潮見龍宮
【旅遊經 洪書瑱報導】
今「馬」春節將迎來長達九天連假，許多人都計劃出國，其中包括國人最愛的「日本」，以日本東京為主要目的地時，除了各大熱門景點外，也能到日本東京走春，為此蒐羅日本首都「東京」，都內、歷史悠久且近期社群人氣熱傳的開運神社與隱秘能量景點，讓旅人能以城市漫步的節奏，為自己或為新的一年注入平安祈願和吉祥意象。
蒐羅東京四大開運景點，不妨從雲海環繞、供奉龍神的話題秘境「潮見龍宮」展開走春之旅，之後至強運招財聞名、香火鼎盛的「小網神社」，以及妙義神社與感通寺透過貓與柴犬等動物元素，營造出獨特的親近感與溫度，在感受歷史與文化的之際，也能享受東京人氣能量景點帶來的靈性魅力與身心療癒。東京的開運巡禮不只是一趟單純的參拜行程，更是一場結合歷史信仰、人文理解與梳洗身心的迎新旅程，在新春之際，由內而外帶來煥然一新的正向能量。
一、【江東區】
潮見龍宮—雲海祈福神秘奇景，龍神護佑萬事大吉──
黃金大注連繩、雲海及祈禱一景。©潮見龍宮
「潮見龍宮」作為東京都內極為獨特的神社，近期備受矚目。這裡除了祈求孩童平安成長、祈禱良善福緣的參拜之外，還可在奇幻般的雲海中進行冥想、在黃金大注連繩前祈禱、製作專屬御守，或是體驗巫女服裝等多樣活動，為訪客帶來特別的參拜時光。神社位於與運河相連的獨特地點，供奉龍神。參拜者在平靜水面與龍神力量的環繞下，淨化心靈、虔誠祈願。龍的形象，象徵著飛天高升、大展鴻圖，而龍神所到之處，諸事萬物皆能順遂流動，參拜者的運勢能夠順風滿帆、行雲流水。運河水流引進神社內部空間，象徵孕育生命的子宮意象，彷彿在水的包覆中迎來「重生（REBORN）」。參拜後，旅人亦能感受到如同脫胎換骨般的清新力量。
神之船・雲海，象徵海與祈禱的連結。©潮見龍宮
穿過燈籠懸垂的長廊，薄霧如雲般氤氳，光影交錯之間營造出夢幻又神祕的通道，彷彿引領訪客走入另一段時空。©潮見龍宮
潮見龍宮的最大特色之一在於「雲海參拜」與「黃金大注連繩」，潮見龍宮透過人工營造，常年在參道上出現雲海(受天候影響)，可在夢幻般的空間中進行冥想與靜禱。漫步於雲中的虔誠參拜，充滿寧靜、莊嚴與神秘，成為這裡獨一無二的體驗。神社內還設有一艘無帆的原始葦船（あしぶね），被視為世界上最古老的船隻之一，象徵著在風雨與海流中前行的旅途，因為沒有風帆，充滿不確定性，也代表擁有無限可能。此外，能夠由參拜者親手製作御守的體驗也深受歡迎。這裡要展開的儀式感，包括：幻想般的雲海參拜、龍神祈禱、兒童與良緣祈福、手作御守，以及象徵人生旅途的葦船等，是東京少見的深度體驗聖地。
二、【中央區】小網神社—千年古社招財納福，金運強運一次足──
小網神社主祭神為倉稻魂神（稻荷大神）與市杵島比賣神（弁財天），此外亦供奉日本橋七福神之一的福祿壽神。香火鼎盛的神社，是新年祈求強運與財運的最佳去處。©小網神社
位於東京日本橋、歷史悠久的小網神社，相傳創建於1466年。神社以「強運、避厄」聞名，尤其以提升金運最為靈驗，廣受信徒敬仰。境內的昇龍與降龍雕刻，自古象徵運勢上升與趨吉避凶，是神社的重要精神象徵，深受參拜者愛戴。此外，神社內還設有被稱為「洗錢弁天」的洗錢井，相傳在此以清水洗淨硬幣或紙鈔，可祈求財運提升。參拜者會將錢幣放入竹籃，以清水洗淨後晾乾，再收入錢包—這項風俗於神社官方網站中也有明確介紹。
在歷史上，小網神社於東京大空襲中倖免於焚毀，因此長久以來被當地居民視為「強運之社」，深受信仰。另有一則相傳故事指出，第二次世界大戰期間，士兵隨身攜帶小網神社的御守，最終平安返鄉，增添許多造訪魅力。透過歷史悠久的神社建築與獨特的參拜文化，遊客可在此體驗身心平靜，並深刻感受東京兼具歷史與現代風情的旅遊特色。
每逢新年，參拜者絡繹不絕，祈求商業興隆與開運。人流不絕、香火鼎盛的熱鬧參拜一景。©小網神社」
神社主殿前左右的龍雕呈現對應姿態，圖中為騰雲而上的「昇天之龍」；另一側則有自天而降的「降地之龍」。栩栩如生的雕刻象徵神靈的庇護與加持。©小網神社
三、【豐島區】妙義神社，貓咪療癒，享受邂逅樂趣──
妙義神社一景。©東京駒込妙義神社
位於豐島區的東京妙義神社，是以貓為象徵的獨特神社。境內並非擺放傳統狛犬，而是以「狛貓」迎接訪客，黑貓與肉球圖案的御朱印與御守也廣受歡迎，並在社群媒體上引發討論。許多黑貓的設計源自江戶時代武將太田道灌的逸話，參拜者能在神秘氛圍中享受與貓邂逅的樂趣。
妙義神社代表的可愛貓咪。©東京駒込妙義神社
四、【新宿區】感通寺—柴犬療癒同行，四季不同親人幸福──
櫻花季節來訪，還可享受感通寺境內美不勝收的風景。©感通寺—柴犬療癒的溫馨悠閒寺院
位於新宿區的感通寺，境內常駐親人的柴犬，以動物互動帶來的療癒與緣分而聞名，寺內的御朱印採用彩繪玻璃風格的剪紙設計，並隨季節呈現不同主題。
繽紛柴犬御朱印萌度滿分！彩繪玻璃風格的剪紙設計，每一枚御朱印都宛如精緻的藝術品，令人忍不住想珍藏。©感通寺—柴犬療癒的溫馨悠閒寺院
親人的可愛豆柴，以熱情歡迎每位參拜者。©感通寺—柴犬療癒的溫馨悠閒寺院
※.【旅遊資訊站】──
潮見龍宮
地址：東京都江東区潮見2-1-10 メゾンデラメール地下1階
交通方式：JR京葉線「潮見」車站出口步行約2分鐘、東京車站出發搭乘電車約7分鐘
參拜時間：
毎週星期二・星期三・星期四・星期五・星期六11:30〜18:00
星期日、假日：11:30～16:30
星期一為休息日(假日則開放)
繁體中文網站：https://shiomi-ryugusha.jp/zh-TW/
小網神社
地址：東京都中央区日本橋小網町16-23
交通方式：東京メトロ日比谷線「人形町」車站 A2 出口步行約５分鐘
參拜時間： 並未特別規定閉門時間，御守或授與品的頒布時間為上午9時至下午5時。
※本社境內沒有自行車停放處或停車場，若以汽車前來，請使用附近的收費停車場。請勿在路邊或空地擅自停車，出發前敬請留意與配合。
官方網站：https://www.koamijinja.or.jp/
妙義神社
地址：東京都豊島区駒込3-16-16
交通方式：JR山手線 駒込車站下車（北口）步行約５分鐘；東京メトロ南北線 駒込車站下車（４番出口・５番出口）步行約５分鐘
參拜時間：毎日。御守或授與品的頒布時間為上午9時至下午4時。（社務所休息日以外）
官方網站：https://myogi.tokyo/
感通寺(柴犬療癒的溫馨悠閒寺院)
地址：東京都新宿区喜久井町39
交通方式：東京メトロ東西線「早稲田車站」2番出口後步行約5分鐘
參拜時間：7:00〜17:00
官方網站：https://www.kantsuji.tokyo/
以上圖片：東京觀光事務所臺灣辦事處提供
