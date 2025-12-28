日本東京有「狼」落跑！ 多摩動物公園急休園捕捉

2025年12月28日，日本東京多摩動物公園發生狼隻脫逃事件，網友在社群媒體上傳疑似逃脫狼隻的照片。翻攝自X@po_and_mu



日本東京有「狼」落跑！日野市多摩動物公園今日（12/28）上午發生狼隻脫逃事件，園方被迫暫時休園捕捉，終於在日本時間下午2時20分左右（台灣時間下午1時20分左右）捕獲該狼，結束虛驚一場。

日本放送協會（NHK）報導，多摩動物公園表示，日本時間今日上午10時許接獲飼育員通報，稱園內飼養的兩頭狼中，其中一隻「逃至遊客通行區域」。目前尚未接獲有人員受傷消息。

據悉，脫逃的狼隻仍滯留園內，飼育員正使用圍網等工具進行捕捉。多摩動物公園稍早發布聲明表示，為確保安全，今日臨時休園，呼籲已進入園區的遊客配合指示，到正門等安全區域集合、抱持冷靜。

截至下午1時30分，園方在社群平台X的貼文已突破1000萬次瀏覽，留言數超過800則，網友紛紛表示關切。

帶女兒來園區的54歲男遊客表示，看到警車出動後，他便詢問附近工作人員發生了什麼事，「在得知有狼隻逃脫後，我們便到園區入口附近的建築物避難。我很想知道狼逃脫的原因。」

7歲的女兒則表示，她很遺憾此行沒有看到小熊貓和無尾熊。另一名60多歲的女遊客則直言，希望盡快捕捉到狼隻，並恢復園區開放。

根據官方網站資料，多摩動物公園於1958年開園，飼養來自國內外約260種動物。

13:55 發稿

14:03 更新（新增捕獲狼隻消息）

