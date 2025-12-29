日本東京都八王子市師生訪壽山國中

日本東京都八王子市教育代表團昨（廿九）日由八王子市教育委員會生涯學習運動部佐藤晴久部長率領十六名學生訪問高雄市壽山國中，這次八王子學生除了入班學習，還結合國家自然公園管理處環境教育團隊、駁二藝術特區Pinway青創空間，實踐「以城市為教室」的學習理念，也體驗少有的戶外高低空探索課程。

上午校內共學活動包括挑戰戶外高低空探索，每個學生都說很酷、很有趣；另外科技雷射雕刻與紙漿藝術創作課程，讓八王子訪團師生實際參與臺灣校園特色課程。下午結合壽山淺山生態導覽，體驗壽山獨有的獼猴文化，也讓高雄美景盡收訪團師生眼底。

壽山國中學生康裴恩則以英文朗讀榮獲高雄市優等獎的首創山海教育繪本《我來自壽山》，該繪本由學生林允琦、洪愷希與校長林宜家共同創作，透過圖像與英語，將山林保育與海洋環境議題融入其中，展現學校推動雙語與永續教育的成果。此外，壽山國中美術班學生蔡孟璇發揮創作功力，將這次參與活動的所有學生頭像，以漫畫風格逐一畫在紀念提袋上，每一個孩子都有專屬的形象與表情，讓八王子學生驚喜不已。

教育局專委許嘉晃表示，高雄市與八王子市的交流尤其密切，是高雄市重要的教育交流夥伴，雙方多年來透過校際互訪與學生交流，深化彼此理解與友好情誼；歡迎日本東京都八王子市教育代表團再次來訪高雄，今年訪團交流來到壽山國中，相信能讓八王子市師生代表充分感受到高雄市學校特色課程、城市美景及自然人文風情，也期待未來雙方持續拓展姊妹校締結及線上實體交流互動，延續各項交流合作。

壽山國中校長林宜家指出，壽山國中位於壽山高雄重要地標，擁有珍貴的探洞資源與自然生態，長年吸引國際旅客前來朝聖，這次特別安排八王子學生走進南壽山步道，讓「獼猴成為最自然的迎賓大使」，展現高雄以城市作為學習場域的教育特色。