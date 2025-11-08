日本東京電車井之頭線驚傳火災！鐵軌竄出猛烈火舌 驚悚畫面曝
日本鐵路公司「京王電鐵」今（8日）稍早表示，因京王「井之頭線」吉祥寺站與井之頭公園站之間沿線發生火災，京王井之頭線自上午7時50分左右起，暫停富士見丘站至吉祥寺站間上下行列車運行。目前尚無恢復運行的具體時間預估。
根據X平台上發布的照片及影片顯示，鐵道上竄出猛烈火舌，並冒出滾滾濃煙。目前消防人員已到場灌水滅火。
32歲警一人派出所值勤 上司巡邏驚見他「頭部大量出血」身亡
風波不斷仍拍片務農！家寧體驗菜園獲讚賞 老闆稱「很適合務農」她笑稱考慮轉行
日本熊害頻傳！他質疑「台灣為何沒有」：台灣的熊比較乖？
