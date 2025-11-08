日本東京電車井之頭線驚傳火災！鐵軌竄出猛烈火舌 驚悚畫面曝

京王「井之頭線」吉祥寺站與井之頭公園站之間沿線發生火災。（合成圖／翻攝自X平台／@Gt8VUlzRG7buafO、@rustysns11）

日本鐵路公司「京王電鐵」今（8日）稍早表示，因京王「井之頭線」吉祥寺站與井之頭公園站之間沿線發生火災，京王井之頭線自上午7時50分左右起，暫停富士見丘站至吉祥寺站間上下行列車運行。目前尚無恢復運行的具體時間預估。

根據X平台上發布的照片及影片顯示，鐵道上竄出猛烈火舌，並冒出滾滾濃煙。目前消防人員已到場灌水滅火。

京王「井之頭線」吉祥寺站與井之頭公園站之間沿線發生火災。（合成圖／翻攝自X平台／@Gt8VUlzRG7buafO）

京王「井之頭線」吉祥寺站與井之頭公園站之間沿線發生火災。（合成圖／翻攝自X平台／@aomidoriru、@HisashiKuryu）

