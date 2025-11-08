日本東京電車鐵軌 驚傳爆炸起火
[NOWnews今日新聞] 日本京王電鐵的井之頭線（井の頭線），8日傳出部分沿線鐵軌發生火災，導致上下行列車暫停運行。
根據《NHK》等日媒報導，事發在當地時間8日清晨7點多，起火點位於吉祥寺站至井之頭公園站之間的鐵軌，有民眾聲稱聽到爆炸巨響，隨後便燃起大火，消防人員已趕抵現場撲救。
從網上流傳的影片可以看到，火焰在鐵軌上燃燒，似乎連電車司機都從駕駛艙車窗拍下驚悚畫面。
因為火災影響，目前富士見丘車站至吉祥寺站之間，上行、下行雙向路線皆暫停行駛，具體復行時間未知，至於事發原因，有報導稱，疑似與施工工地的枕木起火有關。
截至發稿時間為止，並未傳出人員傷亡消息。
