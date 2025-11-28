日本東京高院判禁止同婚「合憲」 6高院判決5違憲

日本共同社報導，東京高等法院今天(28日)裁定日本不承認同性婚姻「合憲」，駁回了原告賠償請求。這是第一項支持國家立場的高等法院判決。

東京高等法院的這項判決，是日本各地的6起類似訴訟中最後做出的高等法院裁決。其他高等法院都裁定不承認同性婚姻違憲，同時駁回了賠償請求。

在這起訴訟案中，包含同性伴侶在內的8名原告，向國家求償每人100萬日圓，主張民法不承認同性婚姻，侵犯了憲法賦予的平等權利，以及對婚姻自由的保障。

廣告 廣告

原告2024年3月就東京地方法院的判決提出上訴。東京地院裁定這種情況為「違憲狀態」，但駁回了賠償請求。

日本是七大工業國集團(G7)中唯一同性婚姻或民事結合沒有合法化的國家，儘管來自LGBT族群與其支持者的施壓逐漸加大。

日本憲法24條保障婚姻自由，其規定：「婚姻只能基於兩性合意而成立。」

在高等法院的判決全數出爐後，日本最高法院預計最快在明年做出統一裁決。(編輯：許嘉芫)