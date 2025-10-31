日本東京10月物價上漲2.8% 米價居高不下漲幅高達40.0%

東京物價居高不下，其中米價漲幅更高達40%，令民眾苦不堪言。

日本總務省今（31）日公佈今年10月份東京都23區消費者物價指數，如果以100為標準的話，東京都10月份不含價格波動幅度較大的生鮮食品，物價綜合指數為111.0，與去年同期相比，上升2.8%。漲幅超過了9月的2.5%，顯示日本的物價，仍然偏高。

此外，值得注意的是，大米類的價格漲幅，竟然高達40.0%。分析指出，需求吃緊以及人工費、材料費高漲等因素，導致東京的大米價格居高不下。

東京都23區的物價指數，一向被視為日本全國物價動向的先行指標。