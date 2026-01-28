日本東京29日下午可能降雪 防走路滑倒用「企鵝步」

（中央社記者戴雅真東京28日專電）受強烈冬季型氣壓影響，日本從29至30日將有強烈寒氣流入。關東地區包含東京都心，29日下午起可能出現降雪或雨夾雪，雖預估不至於形成明顯積雪，但道路結冰容易導致行走打滑，台灣遊客外出需特別留意，可以學企鵝走路小步伐挪動，以避免滑倒。

根據日本氣象協會預測，日本列島上空約1500公尺處，明天將有足以讓平地下雪的寒氣覆蓋關東南部；此外，由日本海吹來的偏北風，以及從東海地區流入的偏東風，將在神奈川縣、千葉縣一帶交會，使得雲層更容易生成。

因此，29日下午以神奈川縣、千葉縣為主的關東南部平原，將出現降雪或降雨。東京23區與多摩地區也有可能出現降雪。平地可能出現屋頂、地面微微泛白的情況，但道路上不太可能出現明顯積雪。

不過，氣溫在降雪時將明顯下降，夜間感覺會更冷，外出須注意保暖。此外，在外行走必須特別留意腳下與路況。尤其是橋梁、天橋、行人穿越道、地下出入口等地點較容易結冰，應放慢腳步、小心通行。

媒體提醒，人行天橋等地方由於不與地面接觸，地面上的熱量很難傳遞，即使結冰也很難融化，因此下雪後走天橋要特別留意。此外，像是民眾上公車或搭計程車的地方，由於積雪被反覆踩踏和車輪輾過壓實，這些地方反而很滑。還有建築物出入口，由於鞋子上的雪通常會被蹭在出入口，都要特別注意。

在雪地上行走最好選擇背包、空出兩手，步伐不要太大，確保每一步確實踩在地上。雖然天氣寒冷，但雙手插在口袋裡，或是拿著手機邊走邊看都非常危險，最好是兩手都空出來，以防萬一。

如果手插口袋，滑倒時沒辦法即時應變，很可能會受重傷。也建議穿厚一點，不僅能夠保暖，若摔倒還能起到緩衝作用。最好選擇防水材質衣服，即使濕了也不容易著涼。（編輯：田瑞華）1150128