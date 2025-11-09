日本東北外海發生規模6.7強震「深度僅10公里」 氣象廳發布海嘯注意報

日本東北地區三陸近海發生規模6.7強震，氣象廳發布海嘯注意報，提醒民眾提高警覺。（圖／翻攝自日本氣象廳）

日本氣象廳宣布，9日下午5時3分，東北地區外海的三陸近海發生芮氏規模6.7強震，震源深度約10公里，其中岩手縣與宮城縣最大規模4級。下午5時34分，又發生規模5.6的餘震，氣象廳緊急對日本東部沿岸地區發布海嘯注意報，提醒民眾提高警覺。

根據觀測資料，這起地震震央位於北緯39.4度、東經143.5度的三陸近海。岩手縣盛岡市、矢巾町及宮城縣涌谷町出現最大震度4；岩手縣沿岸北部、岩手縣沿岸南部、宮城縣南部、宮城縣中部、青森縣津輕北部等地觀測到震度3；而北海道及關東地區則測得震度1至2級。

日本氣象廳氣象廳預估，第一波海嘯可能於下午5時20分左右抵達岩手縣沿岸，高度約1公尺。地震情報官提醒「海面可能出現高低起伏變化，請沿岸居民立刻撤離至高處」，岩手縣防災中心也呼籲居民提高警戒，確認家中避難路線，並透過電視或官方網站掌握最新資訊。

