日本東北強震釀災 陳其邁緊急致函青森縣與陸奧市承諾全力支援
日本東北8日晚間發生強震，高雄的友好城市青森縣與陸奧市相繼傳出災情，高雄市長陳其邁第一時間即啟動關懷機制，指示行政暨國際處立即與兩地窗口聯繫，傳達高雄的關切與慰問。陳其邁並於9日上午正式致函青森縣知事宮下宗一郎及陸奧市市長山本知也，表達對震災的深切關心，盼災後復原順利推進。
↑圖說：陳其邁8日晚間第一時間即指示行政暨國際處向友好城市窗口聯繫，表達高度關切與慰問，並於今日上午正式致函青森縣知事宮下宗一郎及陸奧市市長山本知也，表達對震災的關心，照片為今(2025)年10月份共同簽署友好交流協定合影。（圖片來源：高雄市政府提供）
高市府表示，地震後已第一時間向派駐高雄的陸奧市職員小林晉了解當地狀況並致上慰問。根據目前掌握，青森縣各地災情仍在持續彙整；陸奧市主要出現建物受損、停電等情況，部分居民已啟動安置作業，所幸尚未傳出傷亡。
陳其邁強調，高雄對友好城市的遭遇感同身受，無論是災害重建、防災交流或各項應對需求，高雄市都已做好準備隨時提供協助。他也祈願日本受災市民平安無事，地方能儘速恢復正常生活。
