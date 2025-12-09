日本東北強震！陳其邁急函青森縣、陸奧市 承諾高雄「隨時待命」提供支援

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】日本東北地區昨（8）日晚間發生強震，高雄市的友好城市青森縣及陸奧市陸續傳出災情。高雄市長陳其邁獲報後立即指示行政暨國際處與日方窗口聯繫，第一時間表達關切與慰問，並於今（9）日上午正式致函青森縣知事宮下宗一郎及陸奧市市長山本知也，盼災區能順利推動復原工作。

市府表示，震災發生後已立刻向派駐高雄的陸奧市職員小林晉了解當地最新狀況並致以慰問。目前青森縣仍持續掌握各地災情；陸奧市則以建物毀損及停電為主，部分居民已啟動安置措施，所幸目前尚無人員傷亡傳出。

陳其邁強調，高雄與日本友好城市情誼深厚，對其遭遇的挑戰感同身受。若日方在復舊重建、防災經驗交流或其他領域有任何需求，高雄市政府將隨時準備提供必要協助，並透過持續聯繫掌握災區狀況。他也祈願災區民眾皆能平安，地方能早日恢復正常生活。（圖╱高市府提供）