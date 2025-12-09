日本東北強震！ 陳其邁致函慰問2友好城市：隨時提供支援

高雄市長陳其邁（中）致函青森縣知事宮下宗一郎（左）及陸奧市市長山本知也（右）。(高雄市政府提供)

日本東北地區昨（8日）晚間發生強震，高雄友好城市青森縣與陸奧市陸續傳出災情。高雄市長陳其邁獲報後指示行政暨國際處與日本窗口聯繫，表達高度關切與慰問，今（9日）也正式致函青森縣知事宮下宗一郎及陸奧市市長山本知也，期盼災區能順利推動復原工作，並表示高雄市政府已準備好提供一切必要協助。

日本東北地區昨（8日）晚間發生強震，高雄市政府接獲通知後立即向派駐在高雄的陸奧市職員小林晉了解最新狀況，並於今（9日）上午致函青森縣知事宮下宗一郎及陸奧市市長山本知也表達關心，期盼災後復原工作順利推進。

高雄市長陳其邁強調，高雄市對友誼城市所面臨的挑戰感同身受，若青森縣及陸奧市在後續復舊重建、防災經驗交流或任何領域有支援需求，高雄市將隨時提供協助，與友市保持密切聯繫，也祈願日本的市民朋友們皆能平安無恙、地方盡快恢復正常生活。

行政暨國際處說明，目前青森縣各地災情仍在持續掌握中，陸奧市則主要為建築物破損、停電等災害，現已啟動部分災民的安置作業，暫無傳出人員傷亡。





