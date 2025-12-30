日本東北旅行團推薦，造訪銀山溫泉神隱少女
【商家指南推廣專題】
喜愛宮崎駿《神隱少女》的影迷，應該對湯婆婆經營的油屋場景不陌生，而位於日本山形縣的銀山溫泉「能登屋」與動畫中經典畫面如出一轍，使銀山溫泉成為東北行程中最具魅力的景點。日本東北旅行團推薦品牌日和旅行社，透過專業規劃的團體行程，帶領旅客深入體驗溫泉文化與日式懷舊小鎮，更推出北非摩洛哥行程，入住撒哈拉沙漠當一回沙漠浪人再也不是夢想。
成立於2016年的日和旅行社，由一群熱愛旅行的資深導遊與擁有十年以上經驗的旅遊從業人員組成，股東及核心成員以前都在同個旅行社服務，由於對旅行充滿熱情，決定自行創立日本東北旅行團推薦品牌，他們認為，旅行社固然需要營利，但更重要的是完成旅客夢想中的畫面，包括在大雪紛飛的銀山溫泉館中欣賞夜景、騎駱駝走進北非撒哈拉沙漠看夕陽，或坐在五星級飯店陽台喝著咖啡遙看金字塔，都能是旅客生命中的美好體驗，因此日和旅行社跳脫制式化的團體旅遊，用更親切、溫暖的方式帶領旅客看見異地之美。
在創業過程中，團隊經歷SARS、金融海嘯以及Covid-19疫情，使旅遊產業全面停擺，品牌也面臨資金與市場不確定性的壓力，所幸有金主與貴人相挺，日和旅行社才能一路挺過難關，更專注於規劃旅程內容，如今，他們為了因應自由行崛起的產業轉變，不斷提高自身附加價值，例如配備攝影師、提供客製化派車、導遊協助等，邁向旅行零件化的服務。
最受歡迎的日本東北旅行團推薦路線是銀山溫泉，旅客能在木造建築與靜謐雪景中找到與《神隱少女》相似的氛圍。此外，品牌也推出北非摩洛哥路線，旅客能入住撒哈拉沙漠中的豪華帳篷，欣賞浩瀚的大漠星空，並走訪老城區、穿梭夢幻藍城舍夫沙萬，觀賞大自然鬼斧神工的絕景峽谷，感受與日常完全不同的世界。
秉持著「日日有味，和煦紀行」的品牌精神，日和希望將旅行轉化為能讓人放慢步伐、重新感受生活的媒介，幫助旅客能在旅途中獲得放鬆與感動，不必再為出遊行程安排及瑣事焦頭爛額。未來，品牌將持續精選旅宿與餐廳，並透過跨界合作，邀請攝影師、插畫家、網紅分享旅行中的視角，更期許自身能成為每位旅客的「美國運通白金秘書」，解決旅客在旅遊途中的任何需求。
如果您想走進《神隱少女》的湯屋燈景，也嚮往在銀山溫泉度過最美的冬夜，日和旅行社就是您旅途中最可靠的陪伴，他們也提供客製化團體旅遊、自由行零件服務，符合您各樣旅遊需求，現在就點選以下連結，了解更多日本東北旅行團推薦資訊。
更多日本東北旅行團推薦資訊請洽以下連結：
店家品牌名：日和旅行社
LINE ID：@hiyoritravel
以上資訊由日和旅行社提供
