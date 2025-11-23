「日本東北遊樂日」免費入場！送3千份好禮
[NOWnews今日新聞] 一年一度的「日本東北遊樂日」將於12月6日、7日在華山1914文化創意產業園區盛大舉行。主辦單位表示，今年活動邁入第11屆，以最真誠的心意推動日本東北與台灣的深厚交流。本屆不僅採免費入場方式，更精心準備超過3000份禮品與限定體驗，期望以更豐富的內容帶領台灣民眾深入認識日本東北文化與觀光特色。
日本東北七縣集結！六大航空共同參與
日本東北遊樂日自舉辦以來深受台灣民眾支持，東北地方的各縣市（青森縣、岩手縣、宮城縣、秋田縣、山形縣、福島縣、新潟縣、仙台市）及相關單位也年年投入，攤位規模逐年成長。本屆同樣匯集東北七縣的觀光、工藝、特產等單位共同展出，以多元方式推廣東北旅遊魅力。
除日本地方政府外，包括長榮航空、中華航空、台灣虎航、星宇航空、日本航空（JAL）、全日本空輸（ANA）等六大航空公司也熱情參與，並提供活動獎項，展現對日本東北旅遊市場的高度重視。
3000份禮品大放送！日本來回機票天天抽
隨著日本東北遊樂日邁向第11屆，主辦單位今年規劃多項以「參與即有機會獲獎」的活動內容。長榮航空、中華航空與台灣虎航更大方提供日本來回機票作為獎項，日本東北更準備一千份以上空運來台的特色物產以及扭蛋禮物。
早鳥抽獎券：每日限量1000份
活動兩日於每日10:00準時開場後，於入口處發放早鳥抽獎券，數量限量1,000份。獎項包含：日本來回機票、JR東日本鐵路周遊券、日本東北七縣特色物產禮盒、南部鐵器、東北米禮盒、清酒、紅白酒套組等高級禮品。
集章挑戰卡：兩日共3000張、完成任務人人有獎
每日發放1500張集章挑戰卡，兩日合計3000張。活動採「完成任務即獲獎」方式，獎品項目豐富，包括：日本來回機票、六大航空公司精美周邊、JR東日本鐵路周遊券、東北傳統工藝品、七縣扭蛋禮及多項限定日本空運驚喜好禮。
免費體驗活動熱門 兩日共300名額
多年來備受參加者喜愛的兩大免費體驗區也將再次登場。「東北BAR」提供日本東北限定清酒和葡萄酒的品酒活動：「東北傳統工藝手作體驗」邀請來自日本的工藝師現場示範，讓參加者親手感受東北傳統工藝魅力。兩日總計約提供300個體驗名額，額滿為止。
更多活動資訊請搜尋
活動網頁：https://2025tohoku.gboriginal.tw/
粉絲專頁：日本東北遊樂趣 https://www.facebook.com/@2014tohoku
活動資訊一覽
日本東北遊樂日2025｜【免費入場】
地點：華山1914文化創意產業園區 東2A～東2D 及金八廣場
日期：2025年12月6日（六）～12月7日（日）
時間：10:00～18:00（最後入場時間17:30）
資料來源：日本東北遊樂日
更多 NOWnews 今日新聞 報導
北車突然變了！大廳翻修美爆、國際水準 一出站愣：以為來到日本
中國人賣掉日本機票！改去「1國家」：陸客擠爆 當地人崩潰飆罵
福島五縣食品解禁！憂誤吃核食？顏宗海教吃「兩類食物」減少吸收
其他人也在看
大里、太平3年查獲違法排廢水罰千萬 食品工廠罰百萬
環保局統計，近3年在大里、太平區共查獲違法排放廢水118家次，開罰近千萬，其中去年在大里區中興路一段一帶查獲一食品加工業排放製程廢水未符合放流水標準，依違反水污染防治法，開罰109萬2000元。環保局指出，大里、太平經重劃區開發後，工廠聚落與新建住宅混合發展，形成同條溝渠部分地下化、部分明渠，甚至穿自由時報 ・ 1 小時前
災後2個月！芥菜種會串聯愛心 陪花蓮光復走重建路
馬太鞍溪堰塞湖923洪災後屆滿2個月，基督教芥菜種會今（23）日以「用愛串聯全台」行動，把全國的祝福送進光復。單車隊自北部啟程，載著耶誕禮物抵達馬太鞍長老教會；現場由芥菜種會廚師團隊辦桌款待居民並舉辦祝福音樂會，盼成為脆弱家庭照顧者的力量，陪伴他們走過漫長的重建之路。自由時報 ・ 1 小時前
安捷航空飛機降落金門機場爆胎！幸無人傷亡 運安會調查結果曝
對此，安捷航空回應，已依主管機關指示強化飛航安全管理，自去年11月底起追蹤每趟任務數據，設定落地警戒值為1.6G，迄今未再超過；並已完成全體駕駛員夜間落地強化訓練，且將飛機結構檢查頻率從每550小時縮短為每250小時一次，以降低重落地與結構損害風險。去年11月4日晚間7...CTWANT ・ 55 分鐘前
日遊客想吃鼎泰豐被台人擋 掀論戰：熱情地雷管太多
日遊客想吃鼎泰豐被台人擋 掀論戰：熱情地雷管太多EBC東森新聞 ・ 1 小時前
114年新北市八里區「多元文化繽紛嘉年華」 文康活動中心熱鬧登場
【互傳媒／ 記者 陳家珍／新北報導】新北市八里區公所今（23）日在文康活動中心舉辦「114年新住民多元文化活動互傳媒 ・ 1 小時前
美現全球首例H5N5禽流感死亡！疾管署估人傳人風險低 石崇良：外出勿接觸禽鳥
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導美國華盛頓州日前通報全球首例人類感染H5N5型禽流感的死亡案例，衛福部長石崇良今（23）日表示，目前並未發現人傳人的...FTNN新聞網 ・ 44 分鐘前
淨心安好：108個不生病的藏傳身心靈預防醫學處方
你以為需要改變世界，其實只需要先安住自己，煩惱才會一個個鬆開夫妻吵架，太太問：「信傳媒 ・ 47 分鐘前
只有高雄有! TWICE安可曲獻唱"日不落" 獨家煙火秀寵台粉
南部中心／綜合報導南韓超人氣天團「TWICE」23日晚上將在高雄舉辦第二場演唱會，凌晨仍然有大批粉絲漏夜到場排隊買周邊商品，有人是才看完演唱會又來排隊。而在昨晚的首場演唱會上，破天荒打造360度全方位舞台，還有獨家煙火秀，而成員們更是全力火開，帶來三十多首歌曲，安可曲還唱了蔡依林的日不落，讓粉絲嗨翻。南韓超人氣天團「TWICE」22日晚上在高雄舉辦第一場演唱會，吸引五萬名粉絲到場，破天荒打造360度全方位舞台，還有獨家煙火秀。（圖／民視新聞）「你厚！」TWICE成員一開場，超接地氣的台語問候語，展現滿滿誠意。南韓超人氣天團「TWICE」出首十年，首度登上高雄世運主場館開館，破天荒重資打造360度全方位舞台，讓每個角落的粉絲都能零死角目睹精彩的表演。從歷年代表作，到各團員的solo，二小時，三十多首歌曲，成員們火力全開，展現封神的舞台魅力。不只舞台，唱到「ONE SPARK」時，世運主場館炸出高空火紅煙火，照亮夜空，獨寵台灣粉絲。安可曲更獻上蔡依林的日不落，再度掀起高潮，粉絲也高聲齊唱，宛如大型KTV。首場演唱會完美落幕，娜璉也在演出後立刻發布IG限動，用繁體中文向粉絲表達感謝。（圖／翻攝娜璉ig）首場演唱會完美落幕，娜璉也在演出後立刻發布IG限動，用繁體中文向粉絲表達感謝，誠意十足。而粉絲們也像接力賽一樣，看完演唱會，休息沒多久，馬上又到主場館外報到。粉絲說，「我看兩天 ，昨天也有看，今天又來排隊，因為周邊很難排，一直秒售，我昨天只有買到短袖的T恤而已，今天想要買灰色的帽T。另一名粉絲則是凌晨兩點多就來排隊，「想要買球衣，怕買不到所以早點來，沒有打算金額多少，但是就是能買到就好。粉絲搶買周邊商品，凌晨就來排隊，現場大排長龍，TWICE魅力襲捲高雄，粉絲也期待第二場的演出，會帶了什麼樣的驚喜。原文出處：只有高雄有! TWICE安可曲獻唱"日不落" 獨家煙火秀寵台粉 更多民視新聞報導才感性喊：台灣是我生長地方！楊丞琳突淚崩：覺得不會唱歌…高雄演唱會經濟太狂！捷運單日湧「這人次」創新高 運量超越跨年蔡英文「超狂藍髮」接子瑜回家！昔1句「霸氣力挺」網淚崩民視影音 ・ 47 分鐘前
冬天早上爬不起來「不是怕冷」 醫師：在恢復原廠設定
冬天早上爬不起來「不是怕冷」 醫師：在恢復原廠設定EBC東森新聞 ・ 50 分鐘前
台南女突癱軟在大馬路上 男性友人「扶不動」車流中冒險拖行
台南市每逢假日往往吸引大批遊客到當地旅遊，不過昨日（11/22）下午1點左右，台南市中西區海安路上卻出現誇張一幕，一名女子因不明原因癱軟在大馬路上，旁邊男子上前協助，不過連續嘗試多次仍抱不動該名女子，最終只能暫時將人放置在路邊，等到停妥車輛後才折返繼續協助，場面相當驚險。太報 ・ 1 小時前
館長曝插旗中國有金主 名嘴分析可能是澳門商界女強人
政治中心／綜合報導網紅館長陳之漢日前被元老級員工毀滅式爆料，意外爆出健身房負債，不過近期他開直播透露要進軍中國，前陣子還去了趟澳門，透露有大咖金主、引發討論，名嘴分析，有可能是澳門商界女強人陳志玲，畢竟館長的北京行她也現身，網友則酸中國經濟苦哈哈，健身房都已經在削價競爭、不就是收紅錢嘛。民視 ・ 50 分鐘前
感恩節出遊 恐遭遇豪雨、強風、大雪
天氣預報顯示，今年的感恩節假期，美國大部分地區將遇上壞天氣。一場影響範圍廣泛的暴風雪可能帶來豪雨、強風、大雪和雷暴雨。美...世界日報World Journal ・ 59 分鐘前
護理人力不減反增！台東醫院慶130週年 院長：讓專業真正用在病人身上
衛福部台東醫院是許多台東人生命的起點。王蘭福說，台東醫院自1896年一路從診療所、總督府醫院、省立到署立醫院，陪伴地方走過不同時期，「50歲以上的台東人，有非常大比例是在台東醫院出生，這裡不只是一家醫院，更是台東人的共同記憶。」院內部分建物使用超過60年，這是必...CTWANT ・ 51 分鐘前
母貓和孩子時隔半年溫馨重逢！奶貓一出現網看傻：以為小的才是孩子
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導毛孩之間的親情往往十分動人，但有時候重逢的畫面卻會因「反差過大」而意外爆笑。近日有網友分享了一則影片，內容是母...FTNN新聞網 ・ 52 分鐘前
「365元鹹酥雞」店家找到了！限時推拜金套餐 眾笑翻：最大受益者
一名女網友因為買了365元的鹹酥雞，被男友罵「拜金」，兩人最終分手。話題在網路上引發熱議，大批網友開始討論「365鹹酥雞」是哪家。對此，有老饕指出是高雄某家鹹酥雞連鎖店，業者還跟上這波熱潮，限時3天推出「拜金套餐」。三立新聞網 setn.com ・ 57 分鐘前
曾敬驊榮獲金馬男配角 冬山老家早餐店人潮爆滿!
生活中心／陳堯棋 曾宸洛 黃富溢 宜蘭報導現年27歲的男星曾敬驊，以電影"我們的家"，榮獲第62屆金馬獎最佳男配角，得獎後哭到泣不成聲，致詞時更大聲感謝爸爸媽媽，位於宜蘭冬山的家人們，整整守在電視機一整晚。今天（23）上午，曾靖驊老家開的早餐店，生意興隆，父母強調，為他感到開心和驕傲！民視 ・ 1 小時前
電影"大濛"奪金馬4大獎 賴清德:讓我們重新走進台灣歷史現場
生活中心／綜合報導 第62屆金馬獎落幕，張震睽違4年再度稱帝，影后則由中國女星范冰冰拿下，而講述白色恐怖的電影"大濛"，本屆入圍11項，榮獲最佳劇情片、原著劇本、美術設計、造型設計等4座大獎，成為本屆最大贏家。總統賴清德在第一時間發文祝賀，大讚陳玉勳導演，帶我們重新走進台灣的歷史現場，讓這些故事能夠被世界看見。民視 ・ 55 分鐘前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
成功嶺替代役男逃兵! 偷開連長車落跑開回台北
中部中心 ／許家程 林韋志 台中報導膽大包天！台中成功嶺驚傳逃兵案，26歲的替代役男，入營報到第一天，假借要去上廁所名義卻中途落跑，還疑似偷走連長的座車，冒用身分，一路通過衛哨盤查，連夜把車開回台北家中。轄區警方獲報，展開追查，在北部查獲失竊車輛，將通知役男到案，依法偵辦。成功嶺驚傳逃兵案 一名替代役男偷竊車輛成功闖過哨兵盤查出營。（圖／民視新聞）重回成功嶺進出管制更嚴格，車輛、人員一一核對檢查，就是因為，20日晚間驚傳一名才剛入伍的替代役男，成功逃兵。真的很離譜，根據了解，是一名26歲的替代役男，下午2點才入營報到熟悉環境，晚上發放裝備都還正常，但就在晚間九點集體上廁所期間趁隙落跑，還疑似偷竊連長轎車，冒用身分，一路閃過大門衛哨盤查，成功把車開回台北家。替代役男趁著晚間及體上廁所期間 趁隙落跑還偷車離營 警方已經尋獲失竊車輛。（圖／民視新聞）這名替代役男，入營才7小時就想家了，不僅涉嫌偷車還假冒連長身分，可能車上有通行證，闖關通過衛哨，轄區警方也獲報受理追查。該名替代役男，疑似精神狀況不太穩定，替代役訓練中心，決定讓他先請假在家觀察，違規離營將後續再查辦。只是偽冒幹部離營，軍方表示將協請憲兵隊偵辦，也會加嚴哨口管制，避免類似狀況再發生。原文出處：成功嶺替代役男逃兵 偷開連長車落跑開回台北 更多民視新聞報導王大陸自爆閃兵還殺價！遭問「擔心被中國列為劣跡藝人？」反應曝王大陸閃兵「5段式噴光360萬」認了有殺價！檢喊補求刑1年原因曝最新／和平分手了！新壽決議與北市府「合意解約」民視影音 ・ 1 天前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 17 小時前