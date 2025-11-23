「日本東北遊樂日」免費入場！送3千份好禮

▲「日本東北遊樂日」將於12月6日、7日在華山1914文化創意產業園區盛大舉行，圖為2024年盛況。（圖／業者提供）

[NOWnews今日新聞] 一年一度的「日本東北遊樂日」將於12月6日、7日在華山1914文化創意產業園區盛大舉行。主辦單位表示，今年活動邁入第11屆，以最真誠的心意推動日本東北與台灣的深厚交流。本屆不僅採免費入場方式，更精心準備超過3000份禮品與限定體驗，期望以更豐富的內容帶領台灣民眾深入認識日本東北文化與觀光特色。

日本東北七縣集結！六大航空共同參與

日本東北遊樂日自舉辦以來深受台灣民眾支持，東北地方的各縣市（青森縣、岩手縣、宮城縣、秋田縣、山形縣、福島縣、新潟縣、仙台市）及相關單位也年年投入，攤位規模逐年成長。本屆同樣匯集東北七縣的觀光、工藝、特產等單位共同展出，以多元方式推廣東北旅遊魅力。

除日本地方政府外，包括長榮航空、中華航空、台灣虎航、星宇航空、日本航空（JAL）、全日本空輸（ANA）等六大航空公司也熱情參與，並提供活動獎項，展現對日本東北旅遊市場的高度重視。

▲「日本東北遊樂日」邁入第11屆，持續採免費入場方式。（圖／業者提供）

3000份禮品大放送！日本來回機票天天抽

隨著日本東北遊樂日邁向第11屆，主辦單位今年規劃多項以「參與即有機會獲獎」的活動內容。長榮航空、中華航空與台灣虎航更大方提供日本來回機票作為獎項，日本東北更準備一千份以上空運來台的特色物產以及扭蛋禮物。

早鳥抽獎券：每日限量1000份

活動兩日於每日10:00準時開場後，於入口處發放早鳥抽獎券，數量限量1,000份。獎項包含：日本來回機票、JR東日本鐵路周遊券、日本東北七縣特色物產禮盒、南部鐵器、東北米禮盒、清酒、紅白酒套組等高級禮品。

集章挑戰卡：兩日共3000張、完成任務人人有獎

每日發放1500張集章挑戰卡，兩日合計3000張。活動採「完成任務即獲獎」方式，獎品項目豐富，包括：日本來回機票、六大航空公司精美周邊、JR東日本鐵路周遊券、東北傳統工藝品、七縣扭蛋禮及多項限定日本空運驚喜好禮。

▲每日發放1500張集章挑戰卡，兩日合計3000張。（圖／業者提供）

免費體驗活動熱門 兩日共300名額

多年來備受參加者喜愛的兩大免費體驗區也將再次登場。「東北BAR」提供日本東北限定清酒和葡萄酒的品酒活動：「東北傳統工藝手作體驗」邀請來自日本的工藝師現場示範，讓參加者親手感受東北傳統工藝魅力。兩日總計約提供300個體驗名額，額滿為止。

更多活動資訊請搜尋

活動網頁：https://2025tohoku.gboriginal.tw/

粉絲專頁：日本東北遊樂趣 https://www.facebook.com/@2014tohoku

活動資訊一覽

日本東北遊樂日2025｜【免費入場】

地點：華山1914文化創意產業園區 東2A～東2D 及金八廣場

日期：2025年12月6日（六）～12月7日（日）

時間：10:00～18:00（最後入場時間17:30）



資料來源：日本東北遊樂日

▲「日本東北遊樂日」參加者能親手感受東北傳統工藝魅力。（圖／業者提供）

