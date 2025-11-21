▲日本東北遊樂日12/6–7華山登場，三千好禮大放送、來回機票天天抽、免費入場歡迎共襄盛舉。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】一年一度的「日本東北遊樂日」將於2025年12月6日至7日在華山1914文化創意產業園區盛大登場，今年活動邁入第11屆，規模再創新高。主辦單位以最真誠的心意推動日本東北與台灣的深厚交流，並延續免費入場 tradition，兩日限時開放讓民眾自由參觀。今年更準備超過3,000份精美禮品與限定體驗活動，期望帶領台灣民眾更深入認識日本東北多彩的文化、觀光與地方特色。

▲傳統工藝手作體驗。

活動自開辦以來深受台灣民眾熱烈支持，日本東北地方的青森縣、岩手縣、宮城縣、秋田縣、山形縣、福島縣、新潟縣與仙台市等單位皆持續投入參與，使日本東北遊樂日逐年成為台灣民眾期待的重要國際交流盛會。本屆同樣匯集東北七縣的觀光、工藝與特產團隊共同展出，以多元形式呈現東北的自然魅力、文化資產及季節特色。此外，包括長榮航空、中華航空、台灣虎航、星宇航空、日本航空（JAL）、全日本空輸（ANA）等六大航空公司，也將共同參與並提供各項獎品，展現航空業者對日本東北旅遊市場的重視與支持。

▲東北特色物產。

隨著日本東北遊樂日邁向第11屆，主辦單位今年加碼舉辦「三千份禮品大放送」及「日本來回機票天天抽」等活動，大幅提升互動豐富度。長榮航空、中華航空與台灣虎航更大方提供日本來回機票作為獎項，日本東北七縣也準備超過一千份空運來台的地方特產與限定扭蛋，讓參與民眾有機會把日本東北好物帶回家。每日10點開場後，入口處將發放限量1,000份的早鳥抽獎券，獎項包含日本來回機票、JR東日本鐵路周遊券、日本東北特色物產禮盒、南部鐵器、清酒與紅白酒套組等多項大獎，吸引民眾提早排隊參與。

▲2025抽獎禮品。

此外，兩日合計3,000份的「集章挑戰卡」亦將於每日限量發放1,500張，完成任務即可獲得獎品，人人有獎。獎項包括六大航空公司周邊精品、日本傳統工藝品、JR東日本周遊券、日本東北七縣限定扭蛋與多項空運驚喜禮品，是活動中最受民眾歡迎的亮點之一。

長年深受參加者喜愛的「免費體驗活動」同樣於本屆回歸，兩日限定共300個體驗名額，包含「東北BAR」品酒體驗，提供多款日本東北限定清酒及葡萄酒，以及由日本職人親自帶領的「東北傳統工藝手作體驗」。民眾可在現場親手感受東北工藝的精緻與歷史文化底蘊，名額有限，額滿即止。

2025日本東北遊樂日以更盛大的陣容與更豐富的內容準備迎接所有來訪民眾。從地方文化、工藝特色、美食物產到航空獎品與互動體驗，讓台灣民眾在兩日活動中即可深度探索日本東北的魅力。12月6日至7日華山1914園區免費入場，三千份好禮限時發送，日本來回機票天天等你來抽，絕對是今年冬季最不能錯過的日本主題盛會。