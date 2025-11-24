日本東北遊樂日2025登場 「在台免費遊日本」，三千份好禮等你拿！
日本東北遊樂日2025登場 「在台免費遊日本」，三千份好禮等你拿！
【旅遊經 洪書瑱報導】
近來日本挺臺言論，讓許多民眾本就對日本的好感度再加深，尤其現在日本也迎來賞楓玩雪的旅遊風潮，許多人都想用新台幣來下架日本旅遊、日本美食等商品，若來不及出國，或出國前想收集一些旅遊資訊。剛好，一年一度，邁入第11屆的「日本東北遊樂日」將於12月6日至12月7日，在華山1914文化創意產業園區舉行，來推動日本東北與台灣的深厚交流。相關活動不僅持續採免費入場，同時主辦單位集合了日本東北七縣，以及六大航空，還準備超過3,000份禮品與限定體驗，共同參與期以更豐富的內容，帶領台灣民眾深入認識日本東北文化與觀光特色。
2024活動照
日本東北遊樂日自舉辦以來深受台灣民眾支持，東北地方，包括：青森縣、岩手縣、宮城縣、秋田縣、山形縣、福島縣、新潟縣、仙台市等各縣市，以及相關單位年年參與，攤位規模逐年成長。今年除了匯集東北七縣的觀光、工藝、特產等單位共同展出，還會以更多元方式推廣東北旅遊魅力。除日本地方政府外，包括：長榮航空、中華航空、台灣虎航、星宇航空、日本航空（JAL）、全日本空輸（ANA）等六大航空公司也熱情參與，並提供活動獎項，展現對日本東北旅遊市場的高度重視。
岩手三颯舞
2024年參展攤位照
2024年參展攤位照
今年除了規模擴大，主辦單位還規劃多項活動，如：「參與即有機會獲獎」等，幸運的民眾可機會獲長榮航空、中華航空與台灣虎航等航空公司所提供日本來回機票獎項，日本東北更準備一千份以上空運來台的特色物產以及扭蛋禮物。活動兩日於每日10:00準時開場後，於入口處發放早鳥抽獎券，數量限量1,000份。獎項除了來回機票外，還有JR東日本鐵路周遊券、日本東北七縣特色物產禮盒、南部鐵器、東北米禮盒、清酒、紅白酒套組等高級禮品。
集章挑戰卡
2025抽獎禮品照
2025抽獎禮品照
除此之外，每日還會發放1,500張集章挑戰卡，兩日合計3,000張。活動採「完成任務即獲獎」方式，獎品項目包括：日本來回機票、六大航空公司精美周邊、JR東日本鐵路周遊券、東北傳統工藝品、七縣扭蛋禮及多項限定日本空運驚喜好禮。
東北BAR體驗區
傳統工藝手作體驗
傳統工藝手作體驗
另外，為讓逛展的民眾，更有「手感」，準備了兩大免費體驗區，包括：「東北BAR」提供日本東北限定清酒和葡萄酒的品酒活動﹔「東北傳統工藝手作體驗」邀請來自日本的工藝師現場示範，讓參加者親手感受東北傳統工藝魅力。兩日總計約提供300個體驗名額，額滿為止。
相關訊息可至活動網頁(https://2025tohoku.gboriginal.tw/)或日本東北遊樂趣粉絲專頁查詢！
※.【日本東北遊樂日2025】活動資訊：(免費入場)
地點：華山1914文化創意產業園區 東2A～東2D 及金八廣場
日期：2025年12月6日（六）～12月7日（日）
時間：10:00～18:00（最後入場時間17:30）
提醒您，飲酒過量有礙身體健康！
以上圖片：主辦單位提供
