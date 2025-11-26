日本東北雪見溫泉5選 乳頭溫泉鶴之湯、銀山溫泉必住！絕美雪景超夢幻

Photo Credits：vacatom_h、visitjapantw

踏進日本東北的冬季，就像走入一幅會呼吸的雪白畫卷，山林靜謐、白雪紛飛，溫泉的熱氣在寒空中輕輕升騰，療癒感滿點。從宛如隱世秘境的乳頭溫泉鶴之湯，到銀山溫泉的大正浪漫街景，每一處都是冬日旅人心中的夢幻清單。奧鬼怒溫泉鄉加仁湯坐擁深山雪景、藏王溫泉賞樹冰奇景後前往泡湯、貝掛溫泉以清澈泉質著稱。五大人氣雪見溫泉一次收藏，讓你在刺骨寒意與暖心泉水交織的時刻，找到最純粹的冬季感動。

【東北雪見溫泉 5 選】

乳頭溫泉鄉鶴之湯

奧鬼怒溫泉鄉加仁湯

藏王溫泉

銀山溫泉

貝掛溫泉

乳頭溫泉鄉鶴之湯

Photo Credits：louisechan221、visitjapantw

鶴之湯是乳頭溫泉鄉最古老、歷史最悠久的溫泉之一，擁有四種不同泉質（白湯、黑湯、中湯、瀧湯），其中混浴露天浴池的乳白色湯非常經典。建築風格懷古，茅草屋頂、小黑牆、本陣式建築充滿江戶時代氛圍，雪季來臨時，茅草屋頂覆雪，非常具有「秘湯雪景」的典型日本風格。

地點：秋田県仙北市田沢湖田沢字先達沢国有林50

交通資訊：從 JR 田澤湖站搭乘羽後交通巴士 (Ugo Kotsu) 到「アルパこまくさ (Alpa Komakusa)」站，約 40 分鐘。下車後需搭旅館免費接駁巴士 (需事前預約) 到鶴之湯。

奧鬼怒溫泉鄉加仁湯

Photo Credits：christabelle 、ss992ds、yumapeach

奧鬼怒溫泉鄉的加仁湯位於栃木縣深山秘境，被稱為「關東最後的秘境」。 擁有五個自家源泉，泉水呈濁白 (硫黃泉)，部分露天浴池沿溪谷布置，景色野趣十足。夜晚晴朗時，露天浴池可仰望星空，與自然共融，沐浴體驗非常靜謐。如果在一月到三月期間前來，還可參加湯西川溫泉鎮上的「湯西川溫泉雪屋祭」。

地址：日本栃木縣日光市鬼怒川

交通資訊：鬼怒川温泉駅、鬼怒川公園駅、新藤原駅或川治温泉駅搭乘女夫渕方向的巴士，於終點站女夫渕站下車後，搭乘飯店的接駁車前往。

藏王溫泉

Photo Credits：belle_prairie181、tinachang0610

山形縣藏王的冬天有許多旅客前來滑雪、觀賞樹冰，更推薦入住一晚溫泉飯店，以溫泉暖和身體，也享受「美人湯」為肌膚帶來滑溜呵護。溫泉街散步本身也很有魅力，湯煙使得街上煙霧裊裊，雪景、老屋與商店交織，氛圍溫暖。

地址：山形市蔵王温泉229-3（蔵王ロープウェイ山麓駅）

開放時間：藏王纜車 山麓線 8:30〜17:00、山頂線 8:45〜16:45

交通資訊：從大石田站（銀山溫泉）搭乘JR奧羽本線50分鐘到達山形站後，搭乘巴士35分鐘，在藏王溫泉巴士總站下車即達

銀山溫泉

Photo Credits：tabinoko_tw、talia24.618、vacatom_h

銀山溫泉，是日本最夢幻的溫泉街之一，在不同季節皆有迷人景色與風情。櫛比鱗次的百年木造屋舍旅館、石板路與紅色木橋，濃厚懷舊氛圍，冬季大雪加持，宛如走進動畫《神隱少女》的場景之中。河流兩岸分佈旅館與公共浴場，夜間街道上的瓦斯燈點亮後很有魔幻氛圍。

地點：山形県尾花沢市銀山新畑地区

秋葉最佳賞期：10月下旬到11月上旬左右

交通資訊：搭乘JR山形新幹線至「大石田站」，轉搭接駁巴士或計程車約40分鐘抵達

貝掛溫泉

Photo Credits： tedopher_tw、meguri_rest

貝掛溫泉從發現溫泉至今有700年歷史，以「眼藥之湯」著稱，據說對白內障、乾眼症、眼睛疲勞等症狀有效，古時甚至把貝掛溫泉當作眼藥販售。充滿野趣的石造露天溫泉是男女分開使用，周遭環繞著山林和溪流，冬日更是可以享受美麗的積雪浴池，晚上若夜空晴朗，可看見覆蓋滿天星星，沉浸在遠離塵囂的靜謐渡假時光。

地址：新潟縣南魚沼郡湯沢町三俣686

交通資訊：JR「越後湯澤」站西口搭乘計程車約18分鐘。

撰稿者/韓微微