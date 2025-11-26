日本東北雪見溫泉5選 乳頭溫泉鶴之湯、銀山溫泉必住！絕美雪景超夢幻
Photo Credits：vacatom_h、visitjapantw
踏進日本東北的冬季，就像走入一幅會呼吸的雪白畫卷，山林靜謐、白雪紛飛，溫泉的熱氣在寒空中輕輕升騰，療癒感滿點。從宛如隱世秘境的乳頭溫泉鶴之湯，到銀山溫泉的大正浪漫街景，每一處都是冬日旅人心中的夢幻清單。奧鬼怒溫泉鄉加仁湯坐擁深山雪景、藏王溫泉賞樹冰奇景後前往泡湯、貝掛溫泉以清澈泉質著稱。五大人氣雪見溫泉一次收藏，讓你在刺骨寒意與暖心泉水交織的時刻，找到最純粹的冬季感動。
【東北雪見溫泉 5 選】
乳頭溫泉鄉鶴之湯
奧鬼怒溫泉鄉加仁湯
藏王溫泉
銀山溫泉
貝掛溫泉
乳頭溫泉鄉鶴之湯
Photo Credits：louisechan221、visitjapantw
鶴之湯是乳頭溫泉鄉最古老、歷史最悠久的溫泉之一，擁有四種不同泉質（白湯、黑湯、中湯、瀧湯），其中混浴露天浴池的乳白色湯非常經典。建築風格懷古，茅草屋頂、小黑牆、本陣式建築充滿江戶時代氛圍，雪季來臨時，茅草屋頂覆雪，非常具有「秘湯雪景」的典型日本風格。
地點：秋田県仙北市田沢湖田沢字先達沢国有林50
交通資訊：從 JR 田澤湖站搭乘羽後交通巴士 (Ugo Kotsu) 到「アルパこまくさ (Alpa Komakusa)」站，約 40 分鐘。下車後需搭旅館免費接駁巴士 (需事前預約) 到鶴之湯。
奧鬼怒溫泉鄉加仁湯
Photo Credits：christabelle 、ss992ds、yumapeach
奧鬼怒溫泉鄉的加仁湯位於栃木縣深山秘境，被稱為「關東最後的秘境」。 擁有五個自家源泉，泉水呈濁白 (硫黃泉)，部分露天浴池沿溪谷布置，景色野趣十足。夜晚晴朗時，露天浴池可仰望星空，與自然共融，沐浴體驗非常靜謐。如果在一月到三月期間前來，還可參加湯西川溫泉鎮上的「湯西川溫泉雪屋祭」。
地址：日本栃木縣日光市鬼怒川
交通資訊：鬼怒川温泉駅、鬼怒川公園駅、新藤原駅或川治温泉駅搭乘女夫渕方向的巴士，於終點站女夫渕站下車後，搭乘飯店的接駁車前往。
藏王溫泉
Photo Credits：belle_prairie181、tinachang0610
山形縣藏王的冬天有許多旅客前來滑雪、觀賞樹冰，更推薦入住一晚溫泉飯店，以溫泉暖和身體，也享受「美人湯」為肌膚帶來滑溜呵護。溫泉街散步本身也很有魅力，湯煙使得街上煙霧裊裊，雪景、老屋與商店交織，氛圍溫暖。
地址：山形市蔵王温泉229-3（蔵王ロープウェイ山麓駅）
開放時間：藏王纜車 山麓線 8:30〜17:00、山頂線 8:45〜16:45
交通資訊：從大石田站（銀山溫泉）搭乘JR奧羽本線50分鐘到達山形站後，搭乘巴士35分鐘，在藏王溫泉巴士總站下車即達
銀山溫泉
Photo Credits：tabinoko_tw、talia24.618、vacatom_h
銀山溫泉，是日本最夢幻的溫泉街之一，在不同季節皆有迷人景色與風情。櫛比鱗次的百年木造屋舍旅館、石板路與紅色木橋，濃厚懷舊氛圍，冬季大雪加持，宛如走進動畫《神隱少女》的場景之中。河流兩岸分佈旅館與公共浴場，夜間街道上的瓦斯燈點亮後很有魔幻氛圍。
地點：山形県尾花沢市銀山新畑地区
秋葉最佳賞期：10月下旬到11月上旬左右
交通資訊：搭乘JR山形新幹線至「大石田站」，轉搭接駁巴士或計程車約40分鐘抵達
貝掛溫泉
Photo Credits： tedopher_tw、meguri_rest
貝掛溫泉從發現溫泉至今有700年歷史，以「眼藥之湯」著稱，據說對白內障、乾眼症、眼睛疲勞等症狀有效，古時甚至把貝掛溫泉當作眼藥販售。充滿野趣的石造露天溫泉是男女分開使用，周遭環繞著山林和溪流，冬日更是可以享受美麗的積雪浴池，晚上若夜空晴朗，可看見覆蓋滿天星星，沉浸在遠離塵囂的靜謐渡假時光。
地址：新潟縣南魚沼郡湯沢町三俣686
交通資訊：JR「越後湯澤」站西口搭乘計程車約18分鐘。
撰稿者/韓微微
其他人也在看
陸客不來！北海道景點擠爆 業者：台客超多
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬表示「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，引發中國強烈反彈，並祭出一連串反制措施，其中包括呼籲中國民眾避免前往日本旅遊。距離這項呼籲發布已超過10天，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
陸客反日湧南韓旅遊 網見他「登濟州島拉屎」超崩潰
陸客反日湧南韓旅遊 網見他「登濟州島拉屎」超崩潰EBC東森新聞 ・ 1 天前
中國客不來日本也不慌 北海道店家：台灣人很多
日本北海道三天連假迎來大量旅客，即便中國政府日前呼籲民眾「暫緩赴日旅遊」已滿 10 天，但熱門景點依然擠滿人潮，函館朝市商家更直言，「幾乎沒有受到影響」，更說明顯感受到台灣旅客增加。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
國旅住宿"假日價翻倍漲" 卓揆:明年起平日.生日旅遊補助
生活中心／綜合報導國旅住宿費用高，讓國人常常詬病，國民黨立委邱若華今天（25日）質詢時，砲轟，政府目前的補助讓國人看得到吃不到，外國觀光客沒來台灣，國旅連帶被影響。行政院長卓榮泰說，明年3月開始，平日、生日住宿都會有補助，交通部長陳世凱也說，鼓勵國人使用特休，平日休假玩國旅。民視 ・ 20 小時前
閉園前最後巡禮！力麗馬告生態園區3大提案 邀旅客山林慢旅行
疫後深度體驗的慢旅興起，時節入冬，萬物由熱鬧歡騰趨向平靜，也讓旅人們以慢步調的旅遊方式為身心靈充電。隱居山林深處、堪稱世外桃源的力麗馬告生態園區明年3月即將閉園休養，即日起至2026年2月27日，力麗馬告生態園區企劃推出「馬告雙湯森旅」、「武陵賞櫻住房專案」與「香氛鍋物五感饗宴」秋冬3大旅遊提案，以茶席、溫泉、賞櫻接駁與香氛鍋物等多元體驗，打造一段被自然擁抱的山林假期。力麗觀光邀旅人循著季節的步伐，閉園之前，「身」入力麗馬告生態園區最動人的時節，在芬多精環繞下，體驗一場森林秘境的季節慢旅。中時新聞網 ・ 22 小時前
北京再出手！中國飛日本航班砍到2026年3月
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬在國會答辯時，提及有關於「台灣有事」的言論，引起中國強烈不滿，呼籲中國民眾避免前往日本旅遊，中國航空公司也大減日本航班。原本有消息稱中國航空公司減班情...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
不去日本改去韓國 爆濟州島登山步道驚見中國遊客「大便攻擊」韓網怒批
近期中國和日本關係緊張，中方大幅減少航班與旅遊團，傳出中國遊客傾向轉往韓國旅遊。不過韓國這幾個月來也爆發反中示威抗議，當地對於大量中國遊客造成的觀光公害也頗感困擾，據傳有網友就在濟州島漢拏山的登山步道，目擊疑似中國遊客帶小孩，直接在路邊公然排泄，讓韓國網友直呼震驚。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
解鎖墾丁最新海景飯店！「風華渡假酒店－墾丁館」獨家首賣限時55折開搶
嘉楠集團旗下旅宿品牌「風華渡假酒店」全新據點插旗屏東墾丁，此為集團的第4間飯店，座落於恆春半島山海交會的靜謐位置，擁有得天獨厚的優越景觀視野，為國旅渡假的全新選擇。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
明年3月起平日住宿也補助 交通部：鼓勵國人多休假
不少民眾認為國內住宿花費高，也因此減低國旅意願。有立委質疑，現行補助對國旅助益有限，交通部表示，明（2026）年3月開始，平日住宿都會有相關補助，鼓勵國人在平日休假。而民眾雖然表示樂見，但也認為還是要從景點及交通等基本面項改善，國旅意願才會提高。公視新聞網 ・ 19 小時前
力麗觀光現金放大術！推「萬元入住」優惠方案 超值組合32折起
普發現金開始提領，且冬季旅遊需求同步升溫，力麗觀光自即日起至2026年2月13日間推出「萬元入住」優惠系列方案，以1萬元即可享雙城漫遊、二泊三食、四天三夜等多款冬日行程，主打「自由搭配」、「彈性入住」、「一次滿足」，讓旅人以最輕鬆的方式擁抱溫泉、鍋物與山湖風光，一次滿足冬季放鬆所需。中時財經即時 ・ 1 天前
來吉遇見鄒族、奮起湖尋味山城 嘉縣推二日部落文化遊
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣文化觀光局持續推動「鄒族部落觀光」品牌，以文化、自然與生活體驗為核心，推出台灣好報 ・ 1 天前
史上首次！新港媽祖登阿里山迎曙光 飯店推住房專案吸客與神同行
歲末時節的阿里山除了迎曙光外，老字號的阿里山賓館響應「阿里山神旅行抵嘉」宗教活動，新推出「媽祖抵嘉，追女神遊阿里山」住房專案，旅客於12月18日至20日入住4人房型一泊二食專案，每人4980元起，三天兩夜連住兩晚享88折，「阿里山神旅「」堪稱2025歲末祈福小火車之旅最大亮點。中時新聞網 ・ 18 小時前
賴清德籲赴日觀光 卓榮泰曝國旅明年3月起多項優惠
國策顧問透露總統賴清德指示組團赴日本旅遊，引發國旅業者不滿，行政院長卓榮泰說，總統的原意是要出國的國人多多到日本，但在國內旅遊則可幫助國內觀光，通部觀光署已研擬在明年要提升觀光旅遊，預計2026年3月就會上路。中時新聞網 ・ 1 天前
新北市蒜香藤3景點 紫色花瀑秘境、最佳賞花期、交通資訊一次看！
準備迎接這波「紫色震撼」了嗎？時序入秋，全台各地正上演一場如爆炸般盛開的紫色花潮，主角正是唯美壯觀的蒜香藤！新北市景觀處特別精選三大私房賞花秘境，包括泰山區楓樹河濱公園、鶯歌區永吉公園，以及三重區二二八和平公園。這三個地方的蒜香藤正迎來短暫的花期高峰，把握稍縱即逝的最佳賞花期7至10天，漫步在夢幻的花瀑廊道下，感受這場浪漫紫爆的視覺饗宴！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前
嘉義新港奉天宮媽祖12/19神遊阿里山 阿里山賓館推優惠
嘉義縣新港奉天宮媽祖將與澎湖、金門、媽祖等地神明，在12月19日搭乘阿里山林業鐵路觀光列車「栩悅號」前往阿里山，12月20日與來自嘉義縣20多尊神明在阿里山祝山觀日平台登高祈福。位於阿里山森林遊樂區的阿里山賓館，推出「媽祖抵嘉，追女神遊阿里山」優惠，邀請旅客住宿，就近到祝山觀日平台與神明一起迎阿里山自由時報 ・ 1 天前
《大陸社會》12條中日航線停了 專家：陸客「斷流」將重創日本
【時報-台北電】據觀察者網報導，截至11月24日10點，已有12條中日航線取消所有航班。航班管家DAST提供給觀察者網的數據顯示，未來一周赴日計劃航班取消率，將在11月27日達到21.6％，為一個月以來最高值。 取消率靠前的航線有天津濱海至關西國際（65.0％）、南京祿口至關西國際（59.4％）、廣州白雲至關西國際（31.3％）、上海浦東至關西國際（30.1％）。 此前，多家中國航司宣佈大規模調整赴日航班，涉及航線削減、班次減少及免費退改政策，這一調整將持續至2026年3月28日，覆蓋春節假期。 英國《衛報》此前報導稱，數十萬中國遊客取消前往日本旅行正在對日本的經濟和旅遊業產生影響，兩國的簽證處理和文化交流被暫停，日本的旅遊類、娛樂類和零售業股市持續下跌。 法新社的報導稱，根據日本官方數據，中國原是日本最大遊客來源國，2025年前三季赴日遊客近750萬人次，在日本月均消費額突破10億美元，貢獻了近30％的旅遊總消費額。中國發佈旅行提醒後，日本旅遊業應聲停滯。 有數據顯示，目前，日本東京成田機場中國航線預訂量單日下滑65％，京都、奈良等地依賴中國遊客的旅館空房率飆升至70％。不少遊客辦理時報資訊 ・ 1 天前
2025屏東四重溪溫泉季 星空泡湯賞燈、溫泉郵輪巴士、接駁車交通資訊一次看！
來台灣四大名湯四重溪泡湯正當時！2025-2026屏東四重溪溫泉季自即日起至2026年3月1日登場，今年的溫泉村化身超夢幻的「星空泡湯村」，走進閃耀動人的四重溪溫泉公園，燈光、音樂、泡湯，一次滿足超級浪漫。來四重溪溫泉泡湯賞燈拿好禮，感受南國溫泉的暖意與魅力，享受冬日暖心旅遊！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 小時前
大梨山合法民宿開幕 推動泰雅文化深度旅遊
記者徐義雄／台中報導 台中市和平區的大梨山地區，坐擁豐富的泰雅族原民文化與高山生態資…中華日報 ・ 21 小時前
參山處推冬季最划算玩法 從谷關燈節一路賞楓到福壽山
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台中 報導】入冬後去哪裡最有節慶感、又能輕鬆放假？交通部觀光署參山國家風景區管理處將於互傳媒 ・ 6 小時前
走進臺中特色步道森呼吸
記者李佩玲／專題報導 臺中市擁有多條特色登山健行步道，如兼具自然保育與文學意象的「大坑5－1號步道」、以蜿蜒階梯與遼闊視野聞名的「萬里長城登山步道」、可一邊散青年日報 ・ 15 小時前